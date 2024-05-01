Edirne'de Osmanlı döneminden kalma Mezitbey Hamamı'nın restorasyonu sürüyor

Edirne'nin tarihi dokusunu yansıtan önemli yapılarından biri olan hamam, ziyaretçilerine Osmanlı dönemi hamam mimarisini deneyimleme fırsatı sunuyor.

Ortada, büyük ve pandantifli (bir kubbenin kare planlı yapının üzerine oturmasını sağlayan bir mimari geçiş elemanı) bir kubbenin örttüğü sıcaklık bulunan hamam iki yandan eyvanlarla genişletilmiş.

Hamamın soğukluk kısmı, iki yandan yükselen tonozlar üzerine oturan kubbe ile kapalı.

Edirne hamamlarına kıyasla daha sade bir yapıya sahip Mezitbey Hamamı'nın dikdörtgen plana sahip soyunma odası ahşap tavanlı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.