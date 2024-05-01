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        Çeribaşıdan Kakava'ya davullu zurnalı davet

        Edirne'de Roman çeribaşı Fikri Ocak, vatandaşları Kakava Şenlikleri kutlamalarına davul-zurna eşliğinde davet etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2024 - 12:30 Güncelleme: 01.05.2024 - 12:30
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        Çeribaşıdan Kakava'ya davullu zurnalı davet
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        Edirne'de Roman çeribaşı Fikri Ocak, vatandaşları Kakava Şenlikleri kutlamalarına davul-zurna eşliğinde davet etti.

        Çeribaşı Fikri Ocak ve davul zurna ekibi, davete Selimiye Meydanı'ndan başladı.

        Kırmızı takım elbisesi, beyaz gömleği, boynuna bağladığı tülbenti ve kulağına taktığı kırmızı karanfille dikkati çeken Ocak, Edirnelileri, yerli ve yabancı turistleri şenliklere davet etti.

        Davul zurna ekibinin çaldığı Roman havaları eşliğinde Saraçlar Caddesi'ni de gezen Ocak, esnafa da davetiye dağıttı.

        Bazı vatandaşlar Kakava ekibini cep telefonu kamerasıyla görüntülerken bazıları ise Roman havalarına eşlik ederek onlarla dans etti.

        Ocak, AA muhabirine, her yıl olduğu gibi bu yıl da Kakava'ya yoğun katılım olacağını söyledi.

        Herkesi Kakava'ya davet ettiklerini ifade eden Ocak, "Buradan seslenmek istiyorum. Sayın çok değerli Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarım Kakava Şenlikleri'ne Türkiye çeribaşısı olarak sizleri davet ediyorum. Muhakkak Edirne'ye bekliyoruz." dedi.

        - Kutlama programı

        Kakava Şenlikleri kutlamaları Sarayiçi'nde 4 Mayıs Cumartesi çeşitli konserlerle başlayacak.

        Etkinlikler, 5 Mayıs Pazar günü saat 10.00'da başlayacak konserler ve gösterilerin ardından Kakava ateşinin saat 15.00'te Sarayiçi'nde yakılmasıyla devam edecek.

        Program kapsamında 6 Mayıs Pazartesi günü sabahı ise şafak sökmeden Roman ritüelini görmek için binlerce turist Tunca Nehri kenarında dilekler dileyecek. Tunca'da sağlık için yüzünü yıkayan Roman gençleri ise hava uygun olduğu takdirde nehre girecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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