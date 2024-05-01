Çeribaşıdan Kakava'ya davullu zurnalı davet

Edirne'de Roman çeribaşı Fikri Ocak, vatandaşları Kakava Şenlikleri kutlamalarına davul-zurna eşliğinde davet etti.

Çeribaşı Fikri Ocak ve davul zurna ekibi, davete Selimiye Meydanı'ndan başladı.

Kırmızı takım elbisesi, beyaz gömleği, boynuna bağladığı tülbenti ve kulağına taktığı kırmızı karanfille dikkati çeken Ocak, Edirnelileri, yerli ve yabancı turistleri şenliklere davet etti.

Davul zurna ekibinin çaldığı Roman havaları eşliğinde Saraçlar Caddesi'ni de gezen Ocak, esnafa da davetiye dağıttı.

Bazı vatandaşlar Kakava ekibini cep telefonu kamerasıyla görüntülerken bazıları ise Roman havalarına eşlik ederek onlarla dans etti.

Ocak, AA muhabirine, her yıl olduğu gibi bu yıl da Kakava'ya yoğun katılım olacağını söyledi.

Herkesi Kakava'ya davet ettiklerini ifade eden Ocak, "Buradan seslenmek istiyorum. Sayın çok değerli Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarım Kakava Şenlikleri'ne Türkiye çeribaşısı olarak sizleri davet ediyorum. Muhakkak Edirne'ye bekliyoruz." dedi.

- Kutlama programı