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        Edirne'de jandarma, işçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı

        Edirne İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, sorumluluk bölgesinde çalışan Karayolları 1. Bölge Müdürlüğünde görevli işçileri 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2024 - 12:33 Güncelleme: 01.05.2024 - 12:33
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        Edirne'de jandarma, işçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı
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        Edirne İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, sorumluluk bölgesinde çalışan Karayolları 1. Bölge Müdürlüğünde görevli işçileri 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla ziyaret etti.

        Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri de Keşan, Uzunköprü ve İpsala ilçelerinde sorumluluk bölgelerindeki fabrikalar, iş yerleri ve tarlalarda çalışan işçileri ziyaret ederek 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

        Ekipler ayrıca kadına karşı şiddetin önlenmesi ve KADES mobil uygulaması hakkında da işçileri bilgilendirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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