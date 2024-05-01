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        Edirne'den kısa kısa

        Edirne Valisi Yunus Sezer, görevlerini tamamlayan kaymakam adaylarını kabul etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2024 - 14:14 Güncelleme: 01.05.2024 - 14:14
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        Edirne'den kısa kısa
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        Edirne Valisi Yunus Sezer, görevlerini tamamlayan kaymakam adaylarını kabul etti.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Süloğlu Kaymakamı Adem Can Okur, Meriç Kaymakamı Özgü Özen ve Havsa Kaymakam İsmail Hakkı Batı, Vali Yunus Sezer’e veda ziyaretinde bulundu.

        Vali Sezer, yapmış oldukları hizmetlerden dolayı kaymakam adaylarına teşekkür ederek, yeni görevlerinde başarılar diledi.

        - Jandarmanın eğitim faaliyetleri sürüyor

        Edirne'de jandarmanın eğitim faaliyetleri devam ediyor.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, siber suç farkındalık ve bilinçlendirme eğitimleri kapsamında Tayakadın Ortaokulu öğrencileriyle bir araya geldi.

        Öğrencilere dijital bağımlılık, siber zorbalık, güvenli internet kullanımı, siber dolandırıcılıktan korunma ve sosyal medya kullanımında dikkat edilecek hususlar konuları hakkında bilgi verildi.

        - 985 motosiklet ve sürücü denetlendi

        Edirne'de jandarma ekiplerince nisan ayında 985 motosiklet ve sürücüsü denetlendi.

        İl Jandarma Komutanlığı trafik jandarması timleri 1- 30 Nisan tarihlerinde 985 motosiklet ve motosiklet sürücüsünü kontrol etti.

        Denetimlerde kurallara uygun olmadığı değerlendirilen 38 motosiklet ve sürücüsüne (2918) sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince idari para cezası uygulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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