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        Kapıkule'de gümrük kaçağı yaklaşık 19 kilo altın ve oto yedek parçaları ele geçirildi

        Kapıkule Sınır Kapısı'nda düzenlenen operasyonda 18 kilo 725 gram gümrük kaçağı altın ve lüks araçlara uygun yedek parça ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2024 - 09:09 Güncelleme: 02.05.2024 - 09:09
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        Kapıkule'de gümrük kaçağı yaklaşık 19 kilo altın ve oto yedek parçaları ele geçirildi
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        Kapıkule Sınır Kapısı'nda düzenlenen operasyonda 18 kilo 725 gram gümrük kaçağı altın ve lüks araçlara uygun yedek parça ele geçirildi.

        Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şubesi ile Kapıkule Gümrük Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasında Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen iki tır durduruldu.

        Tırlarda yapılan aramada toplam ağırlığı 18 kilo 725 gram olan 23 külçe altın ve 22 altın bilezik ile lüks araçlara uygun 7 yedek parça bulundu.

        Tır sürücüleri E.Ç. ve İ.T. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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