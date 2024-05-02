Tekirdağ ve Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda 15 şüpheli yakalandı
Tekirdağ ve Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda 15 şüpheli gözaltına alındı.
Tekirdağ ve Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda 15 şüpheli gözaltına alındı.
Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.
Şarköy, Kapaklı ve Ergene ilçelerindeki operasyonda 11 zanlı yakalandı.
Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, 20 litre kaçak içki, 30 gram sentetik uyuşturucu, 22 gram esrar, 2 ruhsatsız tabanca ve 15 tabanca fişeği ele geçirildi.
Kırklareli'nde de jandarma ekipleri düzenlediği operasyonda 4 şüpheliyi yakaladı.
Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.