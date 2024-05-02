Trakya Üniversitesi (TÜ) ev sahipliğinde düzenlenen "1. Ulusal Edirne Sempozyumu" başladı.

TÜ Balkan Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen sempozyumun açılış programında saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Klasik müzik konseri ve üniversite tanıtım filminin izlenmesiyle devam eden programda konuşan Edirne Valisi Yunus Sezer, sempozyumdaki sunumlarda Edirne'nin tüm zenginliklerinin anlatılacağını söyledi.

Akademik faaliyetlerin önemine değinen Sezer, Edirne Valiliği olarak bilimsel araştırmalardan faydalandıklarını dile getirdi.

Edirne'nin stratejik konumu, tarihi ve kültürel misyonuyla önemli bir şehir olduğuna vurgu yapan Vali Sezer, şunları kaydetti: "Edirne, Roma ve Bizans döneminde çok önemli bir kale şehir. Osmanlı'ya başkentlik yapmış bir kent. Bu medeniyetlerin katmanları üzerindeyiz, 3-4 medeniyetin üzerinde yaşadığımızı bilmenizi isterim. Bu güzel şehre ve insanlara hizmet etmek buradaki ekibin işi. Bilim insanları çalışmalarıyla bizlere rehber olacak. Bizler de bunları bakanlıklarımızın destekleriyle Valilik ve belediye olarak icraatlara dönüştüreceğiz."

TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ise Edirne'nin Türk tarihi açısından çok önemli bir şehir olduğunu ifade etti. Edirne'nin tarihi, kültürü ve değerleriyle öne çıkan bir kent olduğunu anlatan Tabakoğlu, "Edirne'de muhteşem bir mirasa sahibiz. Büyük medeniyetlerin yaşadığı, Osmanlı'ya başkentlik yapmış mübarek bir yer. Beylikten imparatorluğa geçtiğimiz, Balkanlar'ı ve İstanbul'u fethettiğimiz, büyük düşünmeyi öğrendiğimiz bir şehir. Tarihi ve mimari anlamda çok önemli bir değer. Yaptığımız çalışmalarla bu zenginlikleri açığa çıkarmak istiyoruz." diye konuştu.