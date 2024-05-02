Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne ve Kırklareli'nde 9 düzensiz göçmen yakalandı

        Edirne ve Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 9 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2024 - 13:38 Güncelleme: 02.05.2024 - 13:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne ve Kırklareli'nde 9 düzensiz göçmen yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Edirne ve Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 9 düzensiz göçmen yakalandı.

        Edirne'de, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetim ve kontrolleri sürüyor.

        Ekipler, Uzunköprü ilçesine bağlı Saçlımüsellim köyündeki devriye sırasında 6 Irak uyrukluyu yakaladı.

        Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

        Kırklareli'nde de polis ekipleri Karakoç köyü yakınlarında 3 düzensiz göçmeni yakaladı.

        Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Tedaviyi reddetti! Karısını boğarak öldürdü
        Tedaviyi reddetti! Karısını boğarak öldürdü
        Sel vurdu: En az 181 kişi öldü!
        Sel vurdu: En az 181 kişi öldü!
        Ticari taksi plakası almak istedi! Feci son!
        Ticari taksi plakası almak istedi! Feci son!
        Ankara'nın ilk kaloriferli ve asansörlü binası!
        Ankara'nın ilk kaloriferli ve asansörlü binası!
        Eşini, en yakın arkadaşı ve dayısının eşiyle aldattı! 1 milyon TL'lik tazminat!
        Eşini, en yakın arkadaşı ve dayısının eşiyle aldattı! 1 milyon TL'lik tazminat!
        Kağıt kesiği neden bu kadar acı veriyor?
        Kağıt kesiği neden bu kadar acı veriyor?
        Polisi şehit eden motosikletli için istenen ceza belli oldu!
        Polisi şehit eden motosikletli için istenen ceza belli oldu!
        Çocuk sahibi emekliye yüksek maaş
        Çocuk sahibi emekliye yüksek maaş
        Premier Lig devleri peşinde!
        Premier Lig devleri peşinde!
        1 euroluk evlerin ardından yabancıların yeni hedefi Japon evleri
        1 euroluk evlerin ardından yabancıların yeni hedefi Japon evleri
        Gökyüzünde insanı andıran cisim bu kez İstanbul'da görüldü
        Gökyüzünde insanı andıran cisim bu kez İstanbul'da görüldü
        Transfer derbisi!
        Transfer derbisi!
        "Yeter, benzetmeyin beni"
        "Yeter, benzetmeyin beni"
        Dünyada şimdi de 'sıvı altın' olarak bilinen zeytinyağı krizi kapıda
        Dünyada şimdi de 'sıvı altın' olarak bilinen zeytinyağı krizi kapıda
        49 yaşındaki kadının son hali şaşırttı!
        49 yaşındaki kadının son hali şaşırttı!
        "Aşkı bir türlü bulamadım"
        "Aşkı bir türlü bulamadım"
        Gesi Bağları SİT alanı ilan ediliyor
        Gesi Bağları SİT alanı ilan ediliyor
        OECD'den Türkiye için enflasyon ve büyüme tahminleri
        OECD'den Türkiye için enflasyon ve büyüme tahminleri
        Gözler sportif direktörde!
        Gözler sportif direktörde!
        Ebeveynlerin tercihi değişti
        Ebeveynlerin tercihi değişti

        Benzer Haberler

        "1. Ulusal Edirne Sempozyumu" başladı
        "1. Ulusal Edirne Sempozyumu" başladı
        Edirne'de 37 kaçak göçmen yakalandı
        Edirne'de 37 kaçak göçmen yakalandı
        Tekirdağ ve Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda 15 şüpheli yakalandı
        Tekirdağ ve Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda 15 şüpheli yakalandı
        Edirne'nin tarihi Kaleiçi semti, restorasyonu başlayan konaklarıyla turizme...
        Edirne'nin tarihi Kaleiçi semti, restorasyonu başlayan konaklarıyla turizme...
        Kapıkule'de aranan TIR'da yaklaşık 19 kilo altın ele geçirildi
        Kapıkule'de aranan TIR'da yaklaşık 19 kilo altın ele geçirildi
        Kapıkule'de gümrük kaçağı yaklaşık 19 kilo altın ve oto yedek parçaları ele...
        Kapıkule'de gümrük kaçağı yaklaşık 19 kilo altın ve oto yedek parçaları ele...