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        Yüzmede milli takım seçmeleri Edirne'de başladı

        Türkiye Yıldız, Genç Açık Yaş Uzun Kulvar Milli Takım Seçmeleri, Edirne'de başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2024 - 14:07 Güncelleme: 02.05.2024 - 14:07
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        Yüzmede milli takım seçmeleri Edirne'de başladı
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        Türkiye Yıldız, Genç Açık Yaş Uzun Kulvar Milli Takım Seçmeleri, Edirne'de başladı.

        Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen organizasyonda 50, 100 ve 200 metre serbest yarışları gerçekleştirildi.

        Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürü Selim Ak ve Türkiye Yüzme Federasyonu Edirne İl Temsilcisi Güven Duvan da yarışları izleyerek sporculara ve antrenörlere başarı diledi. 108 kulüpten 522 sporcunun katıldığı seçmeler, 4 Mayıs Cumartesi günü sona erecek.

        Yüzme Milli Takımlar Teknik Direktörü Yasin Atıl, AA muhabirine, organizasyona katılan sporcuların milli takım seçmelerine ve Türkiye'deki son olimpiyat seçmesine dahil olduğunu söyledi.

        Milli takıma sporcular kazandırmayı amaçladıklarını belirten Atıl, "Türkiye'nin başarıları bu yönde iyi. Sporcularımız 'Avrupa Gençler' dediğimiz sert barajları geçerek birçok müsabakaya da katılma hakkı elde etti. Orada da yarı final ve madalya için yüzecekler. Genç sporcularımızın geleceğini çok olumlu görüyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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