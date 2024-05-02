Edirne'nin sınır ötesindeki depremlerden de etkilenebileceği uyarısı

Bulgaristan ve Yunanistan'daki aktif fayların üreteceği depremlerin iki ülkenin sınırında bulunan Edirne'yi etkileyebileceği belirtildi.

Trakya Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen 1. Ulusal Edirne Sempozyumunun ilk oturumunda Edirne'nin depremselliği konuşuldu.

Trakya Üniversitesi Doğal Afet Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mehmet Ali Kaya başkanlığındaki oturumda Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Doğal Afetlerin Risk Yönetimi Anabilim Dalı'nda yüksek lisans yapan Erdinç Uslan ve Mehmet Özceylan Edirne'nin depremselliğiyle ilgili sunum yaptı.

Sunumda geçmişte Edirne ve çevresini etkileyen 31 depremin yaşandığı, bugün ise Türkiye'deki Kuzey Anadolu Fay Hattı ile Bulgaristan ve Yunanistan'daki fayların kentte hasara neden olabileceği vurgulandı. - "Bulgaristan ve Yunanistan'daki olabilecek depremleri dikkate almak lazım" Trakya Üniversitesi Doğal Afet Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mehmet Ali Kaya, oturum sonrası AA muhabirine, Türkiye'nin ve çevresindeki ülkelerin aktif fay hatları üzerinde olduğunu söyledi.

Edirne'de geçmişte büyük depremlerin yaşandığını anımsatan Kaya, "Edirne'yi dikkate aldığımız zaman, sadece Kuzey Anadolu Fay Hattı'nda Marmara Denizi ve Saros Körfezi'nde meydana gelebilecek depremlere değil aynı zamanda Bulgaristan ve Yunanistan'daki olabilecek depremleri dikkate almak lazım. Tarihsel ve aletsel dönemde Balkanlar'da meydana gelen depremlerle ilgili araştırmalarımız sürüyor." dedi. Kaya, depremin ne zaman olacağının tahmin edilmesinden öte güvenli yapıların inşasıyla ilgili konuların konuşulması gerektiğine dikkati çekti.