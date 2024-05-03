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        Edirne'de sağanak etkili oluyor

        Edirne'de sağanak etkisini gösteriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 08:21 Güncelleme: 03.05.2024 - 08:21
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        Edirne'de sağanak etkili oluyor
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        Edirne'de sağanak etkisini gösteriyor.

        Sabaha karşı başlayan yağış, kuvvetli sağanağa dönüştü.

        Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Şemsiyesiz yola çıkan yayalar yağmurda ilerlemekte güçlük çekti.

        Trafik ekipleri olumsuzluğa meydan vermemek adına kavşaklarda ve ana arterlerde önlem aldı.

        Hava sıcaklığının 13 derece olduğu kentte sağanağın pazar gününe dek sürmesi bekleniyor.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından, Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Tekirdağ'ın iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği uyarısı yapılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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