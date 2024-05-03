Valilikten yapılan açıklamaya göre, Edirne Küçük Sanayi Sitesi İşletme Kooperatifi esnaflarının talebi üzerine çalışma başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, meclisin mayıs ayı ilk toplantısına katılan Sezer, yeni çalışma döneminin verimli ve başarılı geçmesi temennisinde bulundu.

Edirne Valisi Yunus Sezer, Edirne İl Genel Meclis Başkanlığına seçilen Çiğdem Gegeoğlu ve meclis üyelerini ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte düzenlenecek programlara katılmak için Edirne'ye gelen Gümen, Sezer'e ziyarette bulundu.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Gümen, Edirne Valisi Yunus Sezer'i ziyaret etti.

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