Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de valinin gördüğü gök taşının haberi "Semada görülen alamet" belgesiyle padişaha iletilmiş

        Trakya Üniversitesi Şehit Ressam Hasan Rıza Güzel Sanatlar Meslek Yüksek Okulu Öğr. Gör. Altay Bayatlı, Edirne'de 16 Aralık 1856'da dönemin Valisi Tepedelenlizade İsmail Rahmi Paşa tarafından bir gök taşı görüldüğü bilgisinin, "Semada görülen alamet" başlıklı belgeyle dönemin padişahı Sultan Abdülmecid'e iletildiğini belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 10:40 Güncelleme: 03.05.2024 - 10:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'de valinin gördüğü gök taşının haberi "Semada görülen alamet" belgesiyle padişaha iletilmiş
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trakya Üniversitesi Şehit Ressam Hasan Rıza Güzel Sanatlar Meslek Yüksek Okulu Öğr. Gör. Altay Bayatlı, Edirne'de 16 Aralık 1856'da dönemin Valisi Tepedelenlizade İsmail Rahmi Paşa tarafından bir gök taşı görüldüğü bilgisinin, "Semada görülen alamet" başlıklı belgeyle dönemin padişahı Sultan Abdülmecid'e iletildiğini belirtti.

        Bayatlı, Balkan Kongre Merkezi'nde devam eden Trakya Üniversitesi 1. Ulusal Edirne Sempozyumu'nda "Edirne Meteor Vakası: Semada Görülen Alamet" başlıklı sunumunda, Edirne'de 16 Aralık 1856'da dönemin valisi Tepedelenlizade İsmail Rahmi Paşa tarafından gök taşı görüldüğünü ifade ettiği belgenin Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığında yer aldığını söyledi.

        Edirne Valisi tarafından, yine dönemin İçişleri Bakanlığına (İrade-i Dâhiliye) olayın iletildiğini belirten Bayatlı, "Bu belge, astronomi bilimi açısından önemli olduğu kadar fenni ilim literatürü ile yeni tanışan Osmanlı için de bir gök taşının düşüşünün edebi tarifi açısından önemli bir örnek teşkil etmektedir." dedi.

        Bayatlı, gök taşının yere düşmeden atmosferde patladığını, bunun da hayra yorulduğunun belgede yer aldığını dile getirdi.

        Paşanın meteoru anlatış şeklinin önemli olduğuna dikkati çeken Bayatlı, "Osmanlıca hitabı çok önemli bu belgede çünkü fenni ilimlerde Osmanlı'nın literatürüne yeni yeni giriyor bunlar. Batı'dan örnek aldıklarının dışında tamamen kendi üsluplarıyla yazmış olması çok önemli. Bilimsel açıdan zaten çok güzel bir Osmanlıcayla anlatmış. O kadar detaylı ve şiirsel ki zaten bizi etkileyen kısmı bu." diye konuştu.

        Bayatlı, Cezayir, Girit ve Halep'te görev yapmış İsmail Rahmi Paşa'nın Tanzimat sonrası yetiştirilen önemli devlet adamlarından olduğunu belirterek, "Paşamızın deniz gözlemi, savaş gözlemi ve eğitimi çok yüksek. O yüzden büyük ihtimalle ölçü varmış metninde. Meteor belgelerinden 8-10 tane var elimizde, tek ölçülü belge. '96 çapında bir gülle şeklinde' diyor. Bu askeri yetisini ortaya koyuyor, ölçüm kabiliyetini ortaya koyuyor. Tahminen 150 ila 200 kilogram arasındaki bir kütleden bahsediyor." değerlendirmesinde bulundu.

        İsmail Rahmi Paşa'nın, "Semada görülen alamet" başlıklı belgesinin sadeleştirilmiş Türkçe hali şu şekilde:

        "Değersiz kulunuzun dilediğidir ki,

        Ayın 18. salı günü gecesi devamlı bulunduğum Vali Konağı’nda, devlet işleri ile meşgulken, gece saat 1’i 40 geçe Edirne’de gökte meydana çıkan ve doğu-batı doğrultusunda 96 çapında gülle biçiminde ışık saçan bir alev topu görülmüştür.

        Hareketi 2 dakika süren bu alev topunun parıltısı memleketin her tarafına yayılmış ve gökyüzündeki yıldızların ışığını gölgeleyerek, 1,5 dakika geçtikten sonra top (patlaması) gibi, tüm halkın işittiği yüksek bir ses meydana çıkmış ve çevrede bulunan herkes bu sesi duymuştur. Bu konudaki emir ve ferman buyruk sahibi olan hazreti padişahındır."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Nisan enflasyonu açıklandı
        Nisan enflasyonu açıklandı
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Huzurevinde bıçaklı saldırı can kayıpları var!
        Huzurevinde bıçaklı saldırı can kayıpları var!
        Premier Lig'den talip var!
        Premier Lig'den talip var!
        Tuzla fayına dikkat! "Yakında kırılma ihtimali yüksek"
        Tuzla fayına dikkat! "Yakında kırılma ihtimali yüksek"
        Yönetim toplanıyor!
        Yönetim toplanıyor!
        Sharon Stone'dan 'Kurtlar Vadisi' itirafı
        Sharon Stone'dan 'Kurtlar Vadisi' itirafı
        Johnson kimliğini unuttu, oy kullanamadı
        Johnson kimliğini unuttu, oy kullanamadı
        Gazetecilere saldırı
        Gazetecilere saldırı
        ABD ve Rus ordusu karşı karşıya geldi
        ABD ve Rus ordusu karşı karşıya geldi
        Polisten kaçarken balkondan balkona atladı!
        Polisten kaçarken balkondan balkona atladı!
        'Dünyanın Fatihi' Londra'da sergileniyor
        'Dünyanın Fatihi' Londra'da sergileniyor
        Boeing ifşaatçılarından biri daha öldü
        Boeing ifşaatçılarından biri daha öldü
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Otomobil satışlarında sert düşüş
        Otomobil satışlarında sert düşüş
        Telefonunuzu gece boyunca şarj etmek neden kötüdür?
        Telefonunuzu gece boyunca şarj etmek neden kötüdür?
        3 yıldır organ bekliyordu! Melek böbreğiyle hayat oldu!
        3 yıldır organ bekliyordu! Melek böbreğiyle hayat oldu!
        Dünya'nın içindeki gezegen enkazı: Theia!
        Dünya'nın içindeki gezegen enkazı: Theia!
        Otomobil satışları için 'taslak' plan
        Otomobil satışları için 'taslak' plan
        Değeri 35 milyar dolar çakıldı
        Değeri 35 milyar dolar çakıldı

        Benzer Haberler

        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'de sağanak etkili oluyor
        Edirne'de sağanak etkili oluyor
        Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi çatısında yangın (3)
        Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi çatısında yangın (3)
        GÜNCELLEME 2 -Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinin çatısındaki ya...
        GÜNCELLEME 2 -Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinin çatısındaki ya...
        Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi çatısında yangın (2)
        Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi çatısında yangın (2)
        GÜNCELLEME - Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinin çatısındaki yan...
        GÜNCELLEME - Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinin çatısındaki yan...