Kakava eğlencesi bu yıl bir gün önce başlayacak

Edirne'de Romanların eğlenceli ve renkli kutlamalarına sahne olan Kakava Şenliği, bu yıl 4-6 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek.

Her yıl 5-6 Mayıs'taki Kakava kutlamalarına turizm getirisinden daha fazla yararlanmak amacıyla bu yıl bir gün daha eklendi.

Edirne Belediyesinin düzenlediği organizasyon yarın Tunca Nehri'nin iki koldan çevrelediği Sarayiçi'nde başlayacak.

Kakava'nın ilk günü sabah saatlerinde Roman müzikleri eşliğinde başlayacak. Kutlamalar halk oyunları, ritim grubu, bando, Roman müzik topluluğu performanslarıyla gece yarısına dek sürecek.

5 Mayıs Pazar günü ise aynı yerde devam edecek kutlamalar sabah saatlerinde başlayacak. Kortej eşliğinde saat 15.30'da protokol Sarayiçi'ne gelecek. Edirne Valisi Yunus Sezer, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, Çeribaşı Fikri Ocak'ın konuşmalarının ardından Kakava ateşi yakılacak. Kutlamalar yine gece yarısına kadar devam edecek. 6 Mayıs Pazartesi sabaha karşı Kakava ritüeli icra edilecek. Tunca Nehri'ne dilek atma etkinliğiyle devam edecek kutlamalar, Saraçlar Caddesi'ndeki dans ve müzik performanslarıyla sona erecek.

- Kakava Nedir? Kutlama programında yer alan bilgilendirmeye göre Roman geleneği Kakava geçmişte "Tencere ya da Kazan" Bayramı olarak da kutlandı. Göçebe Romanların baharın gelişini üç gün ziyafet, dans ve şarkılar eşliğinde kutladıkları eğlencenin adı olan Kakava adetlerine göre her Roman aile kuzu kurban eder, yoldan geçenleri çiçekle süslenmiş sofralarına davet eder, kutlamaların sonunda çeribaşına vergilerini öderlerdi. - Kakava ritüelleri Ateşin temizleyici gücü, kötü ruhları kovduğu inancıyla ateş üzerinden atlamanın yanı sıra nazar için serçe parmağa kırmızı iplik takılması, alına sönmüş odun ateşi külü sürülmesi, oğul otu bekletilen suyla yüz yıkanması, nehir kenarından koparılan ağaç dallar, toplanan ısırgan otlarının bereket inancıyla ev kapılarına asılması gibi ritüelleri olan Kakava'nın en esrarengiz ritüeli ise Baba Fingo'yu Tunca Nehri'nde aramak olarak öne çıkıyor.