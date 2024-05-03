Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Kakava eğlencesi bu yıl bir gün önce başlayacak

        Edirne'de Romanların eğlenceli ve renkli kutlamalarına sahne olan Kakava Şenliği, bu yıl 4-6 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 13:39 Güncelleme: 03.05.2024 - 13:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kakava eğlencesi bu yıl bir gün önce başlayacak
        ABONE OL
        ABONE OL

        Edirne'de Romanların eğlenceli ve renkli kutlamalarına sahne olan Kakava Şenliği, bu yıl 4-6 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek.

        Her yıl 5-6 Mayıs'taki Kakava kutlamalarına turizm getirisinden daha fazla yararlanmak amacıyla bu yıl bir gün daha eklendi.

        Edirne Belediyesinin düzenlediği organizasyon yarın Tunca Nehri'nin iki koldan çevrelediği Sarayiçi'nde başlayacak.

        Kakava'nın ilk günü sabah saatlerinde Roman müzikleri eşliğinde başlayacak. Kutlamalar halk oyunları, ritim grubu, bando, Roman müzik topluluğu performanslarıyla gece yarısına dek sürecek.

        5 Mayıs Pazar günü ise aynı yerde devam edecek kutlamalar sabah saatlerinde başlayacak. Kortej eşliğinde saat 15.30'da protokol Sarayiçi'ne gelecek. Edirne Valisi Yunus Sezer, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, Çeribaşı Fikri Ocak'ın konuşmalarının ardından Kakava ateşi yakılacak. Kutlamalar yine gece yarısına kadar devam edecek.

        6 Mayıs Pazartesi sabaha karşı Kakava ritüeli icra edilecek. Tunca Nehri'ne dilek atma etkinliğiyle devam edecek kutlamalar, Saraçlar Caddesi'ndeki dans ve müzik performanslarıyla sona erecek.

        - Kakava Nedir?

        Kutlama programında yer alan bilgilendirmeye göre Roman geleneği Kakava geçmişte "Tencere ya da Kazan" Bayramı olarak da kutlandı.

        Göçebe Romanların baharın gelişini üç gün ziyafet, dans ve şarkılar eşliğinde kutladıkları eğlencenin adı olan Kakava adetlerine göre her Roman aile kuzu kurban eder, yoldan geçenleri çiçekle süslenmiş sofralarına davet eder, kutlamaların sonunda çeribaşına vergilerini öderlerdi.

        - Kakava ritüelleri

        Ateşin temizleyici gücü, kötü ruhları kovduğu inancıyla ateş üzerinden atlamanın yanı sıra nazar için serçe parmağa kırmızı iplik takılması, alına sönmüş odun ateşi külü sürülmesi, oğul otu bekletilen suyla yüz yıkanması, nehir kenarından koparılan ağaç dallar, toplanan ısırgan otlarının bereket inancıyla ev kapılarına asılması gibi ritüelleri olan Kakava'nın en esrarengiz ritüeli ise Baba Fingo'yu Tunca Nehri'nde aramak olarak öne çıkıyor.

        -"Baba Fingo" efsanesi

        Efsaneye göre, Mısır'da Firavun'un zulmettiği Romanların lideri Baba Fingo, firavunun ordusundan saklanmak için Kızıldeniz'e giriyor ve bir daha çıkmıyor. Romanlar, 6 Mayıs sabahı Baba Fingo'nun bir nehirden yeniden çıkacağı inancını taşıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Dilan Polat sinir krizi geçirdi! Kendisine zarar verdi!
        Dilan Polat sinir krizi geçirdi! Kendisine zarar verdi!
        Evlat vahşeti! Babasını defalarca bıçakladı
        Evlat vahşeti! Babasını defalarca bıçakladı
        Nisan enflasyonu açıklandı
        Nisan enflasyonu açıklandı
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Huzurevindeki çifte cinayetin nedeni belli oldu!
        Huzurevindeki çifte cinayetin nedeni belli oldu!
        Galatasaray'da sıcak saatler!
        Galatasaray'da sıcak saatler!
        Dr. Mehmet Öz'den gençlere "bel çevrenizi inceltin" uyarısı!
        Dr. Mehmet Öz'den gençlere "bel çevrenizi inceltin" uyarısı!
        Sharon Stone'dan 'Kurtlar Vadisi' itirafı
        Sharon Stone'dan 'Kurtlar Vadisi' itirafı
        Tuzla fayına dikkat! "Yakında kırılma ihtimali yüksek"
        Tuzla fayına dikkat! "Yakında kırılma ihtimali yüksek"
        Gazetecilere saldırı
        Gazetecilere saldırı
        Premier Lig'den talip var!
        Premier Lig'den talip var!
        Derya'yı uykusunda 16 kez bıçaklayıp katletti! Şaşırtan savunma!
        Derya'yı uykusunda 16 kez bıçaklayıp katletti! Şaşırtan savunma!
        'Dünyanın Fatihi' Londra'da sergileniyor
        'Dünyanın Fatihi' Londra'da sergileniyor
        Patates kızartması neden soğuduğunda kötüleşiyor?
        Patates kızartması neden soğuduğunda kötüleşiyor?
        Bakan Şimşek'ten enflasyon değerlendirmesi
        Bakan Şimşek'ten enflasyon değerlendirmesi
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Otomobil satışları için 'taslak' plan
        Otomobil satışları için 'taslak' plan
        YKS için dünyadan izole "kapalı matbaa dönemi" başladı
        YKS için dünyadan izole "kapalı matbaa dönemi" başladı
        Nisan ayı dış ticaret verileri açıklandı
        Nisan ayı dış ticaret verileri açıklandı
        Yönetim toplanıyor!
        Yönetim toplanıyor!

        Benzer Haberler

        Yüzme milli takım seçmelerinde 2 Türkiye rekoru kırıldı
        Yüzme milli takım seçmelerinde 2 Türkiye rekoru kırıldı
        Edirne Ticaret Borsası
        Edirne Ticaret Borsası
        Edirne ve Kırklareli'nde 21 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne ve Kırklareli'nde 21 düzensiz göçmen yakalandı
        Romanlar Kakava öncesi hazırlık yapıyor
        Romanlar Kakava öncesi hazırlık yapıyor
        Edirne'de valinin gördüğü gök taşının haberi "Semada görülen alamet" belges...
        Edirne'de valinin gördüğü gök taşının haberi "Semada görülen alamet" belges...
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa