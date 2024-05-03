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        Edirne ve Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli yakalandı

        Edirne ve Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 15:05 Güncelleme: 03.05.2024 - 15:05
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        Edirne ve Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli yakalandı
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        Edirne ve Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı.

        Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve Keşan ilçesindeki denetimlerinde durumundan şüphelendiği 7 kişiyi durdurdu.

        Şüphelilerin üst aramalarında 28 gram sentetik uyuşturucu, 16 gram eroin, 9 uyuşturucu hap, uyuşturucu kullanma aparatı, ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ele geçirildi.

        - Tekirdağ

        Tekirdağ'da da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

        Çorlu ilçesindeki operasyonda 4 zanlı yakalandı.

        Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, 480 gram sentetik uyuşturucu, 6 kök Hint keneviri, ruhsatsız tabanca ve hassas terazi ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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