Edirne ve Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli yakalandı
Edirne ve Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı.
Edirne ve Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı.
Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve Keşan ilçesindeki denetimlerinde durumundan şüphelendiği 7 kişiyi durdurdu.
Şüphelilerin üst aramalarında 28 gram sentetik uyuşturucu, 16 gram eroin, 9 uyuşturucu hap, uyuşturucu kullanma aparatı, ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ele geçirildi.
- Tekirdağ
Tekirdağ'da da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.
Çorlu ilçesindeki operasyonda 4 zanlı yakalandı.
Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, 480 gram sentetik uyuşturucu, 6 kök Hint keneviri, ruhsatsız tabanca ve hassas terazi ele geçirildi.
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