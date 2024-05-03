Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'den kısa kısa

        Lalapaşa Belediye Başkanı Sezgin Geldi, ilçenin gelişimine katkı sağlayacak çalışmalar yaptıklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 15:51 Güncelleme: 03.05.2024 - 15:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'den kısa kısa
        ABONE OL
        ABONE OL

        Lalapaşa Belediye Başkanı Sezgin Geldi, ilçenin gelişimine katkı sağlayacak çalışmalar yaptıklarını söyledi.

        Belediyedeki makamında gazetecilerle bir araya gelen Geldi, altyapı ve üstyapı çalışmalarının aralıksız sürdüğünü ifade etti.

        Geldi, vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik projeleri hayata geçirmek için çalışacaklarını belirterek, şunları kaydetti:

        "Göreve geldiğimiz gibi ilçemizin eksiklerini tamamlamak adına çalışmalara başladık. Bayram öncesi mezarlıkların bakımını yaptık. Bayramda komşularımızla birlikte şükür duası yaptık. Belediyenin mali durumunu inceledik ve halkımızla bunu paylaştık. Toplam 23 milyon 901 bin 680 liralık borcumuz bulunuyor.

        Uzun zamandır arızalı olan su kuyusu pompasının onarımı yapıldı. Bir yandan doğal gaz çalışmaları sürüyor. Bozulan yolların yenilenmesi için de üstyapı çalışmalarımız olacak. TOKİ konutlarının bozuk olan yollarının da bakımı yapıldı."

        Geldi, 5 Mayıs Pazar günü ilçede Kakava-Hıdrellez Şenliği düzenleneceğini de sözlerine ekledi.

        - İpsala'nın köylerinde su fiyatı değişikliği

        İpsala ilçesine bağlı köylerde suyun tonu 25 liraya çıkarıldı.

        Kaymakam Ömer Sevgili başkanlığında ilçedeki düğün salonunda Köylere Hizmet Götürme Birliği Olağan Genel Kurul toplantısı yapıldı.

        Gündemdeki maddelerin görüşülmesinin ardından üye seçimlerinin yapıldığı toplantıda köylerdeki su fiyatının tonu 17 liradan 25 liraya yükseltildi, çöp vergisi fiyatı ise 30 liradan, 50 liraya çıkarıldı.

        - İpsala Muhtarlar Derneği Başkanlığına Turgay seçildi

        İpsala Muhtarlar Derneği Başkanlığına Aliçopehlivan Köyü Muhtarı Çağlar Turgay seçildi.

        Derneğin lokalinde düzenlenen İpsala Muhtarlar Derneği Genel Kurul Toplantısında Turgay başkanlığa, Şaban Bilir, İsmail Yıldız, Sezgin Alyanak, Osman Baş ise yönetim kurulu üyeliklerine seçildi.

        Turgay, önceki dönem başkanı Naci Batur'a teşekkür etti.

        - Değerlendirme toplantısı

        Trakya Üniversitesi İpsala Meslek Yüksekokulunda değerlendirme toplantısı yapıldı.

        Yüksekokul Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Hayati Arda, okulun konferans salonunda düzenlenen toplantıda bir hedefler ve projeler hakkında bir sunum yaptı. Toplantıya katılan akademisyenler ise toplumsal hizmet, paydaş iş birlikleri konuları hakkında bilgi verdi.

        Toplantıya, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Funda Eryılmaz Açıkgöz ve akademisyenler katıldı.

        - İlkdoğmuş, Hacıköy'ü ziyaret etti

        Edirne İl Genel Meclisi AK Partili Üyesi Hakan İlkdoğmuş, İpsala ilçesine bağlı Hacıköy'ü ziyaret etti.

        İlkdoğmuş, Hacıköy Muhtarı Osman Baş'tan taleplere yönelik bilgi aldı.

        Yol yapım çalışmalarını da inceleyen İlkdoğmuş, "Tüm muhtarlarımızın ilettikleri taleplerini alıp, ivedilik ile çözüp vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam edeceğiz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Fahiş fiyat ve stokçuluk cezaları artırılıyor
        Fahiş fiyat ve stokçuluk cezaları artırılıyor
        CANLI | Ali Koç açıklamalar yapıyor
        CANLI | Ali Koç açıklamalar yapıyor
        Meteoroloji saat verdi! 9 kent için "sarı" alarm! Tüm yurtta sağanak!
        Meteoroloji saat verdi! 9 kent için "sarı" alarm! Tüm yurtta sağanak!
        PPK toplantısından 'kirada zam sınırı' mesajı
        PPK toplantısından 'kirada zam sınırı' mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        CHP lideri Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme açıklaması
        CHP lideri Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme açıklaması
        Şampiyonluk maçında sahada!
        Şampiyonluk maçında sahada!
        Dedelerinden kaldı... 25 metrekarelik 'peribaca' ev!
        Dedelerinden kaldı... 25 metrekarelik 'peribaca' ev!
        Kablosuz ağı zayıflatan 10 nesne!
        Kablosuz ağı zayıflatan 10 nesne!
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Sharon Stone'dan 'Kurtlar Vadisi' itirafı
        Sharon Stone'dan 'Kurtlar Vadisi' itirafı
        Kadının elbisesi aracın üzerinde kaldı! 1.99 promille öldürdü!
        Kadının elbisesi aracın üzerinde kaldı! 1.99 promille öldürdü!
        Gazetecilere saldırı
        Gazetecilere saldırı
        Yolcudan İETT şoförüne silahlı saldırı!
        Yolcudan İETT şoförüne silahlı saldırı!
        'Dünyanın Fatihi' Londra'da sergileniyor
        'Dünyanın Fatihi' Londra'da sergileniyor
        Dilan Polat sinir krizi geçirdi! Kendisine zarar verdi!
        Dilan Polat sinir krizi geçirdi! Kendisine zarar verdi!
        Premier Lig'den talip var!
        Premier Lig'den talip var!
        Nisan enflasyonu açıklandı
        Nisan enflasyonu açıklandı
        Galatasaray'da sıcak saatler!
        Galatasaray'da sıcak saatler!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Edirne ve Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli yakalandı
        Edirne ve Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli yakalandı
        "Zaman belirleyici" olarak bilinen muvakkithanelerin bir örneği de Selimiye...
        "Zaman belirleyici" olarak bilinen muvakkithanelerin bir örneği de Selimiye...
        Kakava eğlencesi bu yıl bir gün önce başlayacak
        Kakava eğlencesi bu yıl bir gün önce başlayacak
        Yüzme milli takım seçmelerinde 2 Türkiye rekoru kırıldı
        Yüzme milli takım seçmelerinde 2 Türkiye rekoru kırıldı
        Edirne Ticaret Borsası
        Edirne Ticaret Borsası
        Edirne ve Kırklareli'nde 21 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne ve Kırklareli'nde 21 düzensiz göçmen yakalandı