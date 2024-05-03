Edirne'de sulanabilir tarım arazilerinin artırılması için çalışmalar yapılmaya devam edilecek

Edirne Valisi Yunus Sezer, kentte sulanabilir tarım arazilerinin tamamının suya kavuşturulması için birçok projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.

Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Toplantı Salonu'nda kentteki köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya gelen Vali Sezer, Edirne'nin tarım potansiyeli yüksek bir şehir olduğunu vurguladı.

Muhtarların talepleri doğrultusunda üretimin artırılmasına yönelik çalışmalar yaptıklarını dile getiren Sezer, şunları kaydetti:

"Edirne'de sulanabilir tarım topraklarının tamamının sulanması için DSİ ve İl Özel İdaresi ekiplerimiz yoğun bir çalışma yapıyor. Birçok projeyi hayata geçirdik. Köylerde nerede talep olursa bunların yüzde 90'ını yaptık. Bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Tarım, hayvancılık ve üretim bizim için çok önemli.