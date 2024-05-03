Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de sulanabilir tarım arazilerinin artırılması için çalışmalar yapılmaya devam edilecek

        Edirne Valisi Yunus Sezer, kentte sulanabilir tarım arazilerinin tamamının suya kavuşturulması için birçok projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 17:33 Güncelleme: 03.05.2024 - 17:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'de sulanabilir tarım arazilerinin artırılması için çalışmalar yapılmaya devam edilecek
        ABONE OL
        ABONE OL

        Edirne Valisi Yunus Sezer, kentte sulanabilir tarım arazilerinin tamamının suya kavuşturulması için birçok projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.

        Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Toplantı Salonu'nda kentteki köy ve mahalle muhtarlarıyla bir araya gelen Vali Sezer, Edirne'nin tarım potansiyeli yüksek bir şehir olduğunu vurguladı.

        Muhtarların talepleri doğrultusunda üretimin artırılmasına yönelik çalışmalar yaptıklarını dile getiren Sezer, şunları kaydetti:

        "Edirne'de sulanabilir tarım topraklarının tamamının sulanması için DSİ ve İl Özel İdaresi ekiplerimiz yoğun bir çalışma yapıyor. Birçok projeyi hayata geçirdik. Köylerde nerede talep olursa bunların yüzde 90'ını yaptık. Bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Tarım, hayvancılık ve üretim bizim için çok önemli.

        Köylerin boşalmaması için orada muhtarlara çok iş düşüyor. Yapacağınız işlerle ve projelerinizle bizleri yönlendirin. Meraların ve diğer ortak alanların değerlendirilmesi dahil olarak tarımla ilgili yapacağınız bütün işlerde biz yardıma ve desteğe hazırız. Köylerde ve kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşlarımıza bunu bildirmenizi istiyorum."

        Vali Sezer, Edirne'nin önemli bir turizm kenti olduğuna dikkati çekti.

        Pek çok medeniyetin izlerini taşıyan Edirne'nin zengin bir kültürel mirasa sahip olduğunu işaret eden Sezer, "Osmanlı'ya 90 yılın üzerinde başkentlik yapmış bir şehir. Bu ili bir mücevher gibi korumamız ve en iyi şekilde değerlendirmemiz lazım. Şehir içinde yapılacak adımlar var aynı zamanda ilçelerimizde de atılacak çok adımlar var." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Reçeteli uyuşturucu ticareti: 36 tutuklama
        Reçeteli uyuşturucu ticareti: 36 tutuklama
        Fahiş fiyat ve stokçuluk cezaları artırılıyor
        Fahiş fiyat ve stokçuluk cezaları artırılıyor
        Ali Koç'tan sert sözler!
        Ali Koç'tan sert sözler!
        Polis aracına çarptı, şok geçirdi
        Polis aracına çarptı, şok geçirdi
        Meteoroloji saat verdi! 9 kent için "sarı" alarm! Tüm yurtta sağanak!
        Meteoroloji saat verdi! 9 kent için "sarı" alarm! Tüm yurtta sağanak!
        PPK toplantısından 'kirada zam sınırı' mesajı
        PPK toplantısından 'kirada zam sınırı' mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        CHP lideri Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme açıklaması
        CHP lideri Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme açıklaması
        Şampiyonluk maçında sahada!
        Şampiyonluk maçında sahada!
        Aşk iddialarını yalanladı
        Aşk iddialarını yalanladı
        Polis lojmanında ölü bulunan Yeşim'in annesi: Sanık kızıma iftira atıyor
        Polis lojmanında ölü bulunan Yeşim'in annesi: Sanık kızıma iftira atıyor
        Green Card başvuru sonuçları yarın açıklanıyor
        Green Card başvuru sonuçları yarın açıklanıyor
        Dedelerinden kaldı... 25 metrekarelik 'peribaca' ev!
        Dedelerinden kaldı... 25 metrekarelik 'peribaca' ev!
        Kablosuz ağı zayıflatan 10 nesne!
        Kablosuz ağı zayıflatan 10 nesne!
        Sharon Stone'dan 'Kurtlar Vadisi' itirafı
        Sharon Stone'dan 'Kurtlar Vadisi' itirafı
        Gazetecilere saldırı
        Gazetecilere saldırı
        'Dünyanın Fatihi' Londra'da sergileniyor
        'Dünyanın Fatihi' Londra'da sergileniyor
        Dilan Polat sinir krizi geçirdi! Kendisine zarar verdi!
        Dilan Polat sinir krizi geçirdi! Kendisine zarar verdi!
        Galatasaray'da sıcak saatler!
        Galatasaray'da sıcak saatler!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Edirne Valisi Sezer sınır köylerin muhtarlarını düzensiz göçmen hareketlili...
        Edirne Valisi Sezer sınır köylerin muhtarlarını düzensiz göçmen hareketlili...
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'de sağanak etkili oldu
        Edirne'de sağanak etkili oldu
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne ve Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli yakalandı
        Edirne ve Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli yakalandı
        "Zaman belirleyici" olarak bilinen muvakkithanelerin bir örneği de Selimiye...
        "Zaman belirleyici" olarak bilinen muvakkithanelerin bir örneği de Selimiye...