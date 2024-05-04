Edirne ve Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli yakalandı

Operasyonda bir miktar uyuşturucu madde, ruhsatsız tabanca ile hassas terazi ele geçirildi.

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri de kent merkezi ile Lüleburgaz ilçesinde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisine üzerine bir adrese operasyon düzenledi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.