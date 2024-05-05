Trakya'da 11. Yeşilay Bisiklet Turu düzenlendi

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da, Yeşilay tarafından "Sağlığın keyfini birlikte sürelim" sloganıyla düzenlenen 11. Yeşilay Bisiklet Turu'nda yüzlerce bisikletli pedal çevirdi.

Edirne'de, Atatürk Anıtı önünden başlayan tur Karaağaç Mahallesi'ndeki Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde sona erdi.

Tura katılan Edirne Valisi Yunus Sezer, Yeşilayın bağımlılıklarla mücadelede önemli çalışmalar yaptığını söyledi.

Güzel bir katılımla turun düzenlendiğini belirten Sezer, "Bugün hava çok güzel. Edirne'mizde bugün bağımlılıkla mücadele ve sağlıklı yaşam farkındalığı oluşturmak için Yeşilayın düzenlediği bisiklet turu var. Öğleden sonra da Kakava ateşini yakacağız. Etkinliğe emek veren herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Yeşilay Edirne Şube Başkanı Müzekka Bayrak da Yeşilayın ülke genelinde düzenlediği bisiklet turuna Edirne'de yoğun bir katılım olduğunu ifade etti. - Tekirdağ ve Kırklareli Tekirdağ'da da sahil dolgu alanında başlayan bisiklet turu, şehrin gezilmesinin ardından aynı yerde sona erdi, katılımcılara ikramda bulunuldu. Yeşilay Tekirdağ Şube Başkanı Zafer Soykırlı, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, sağlıklı bir neslin sağlıklı bir gelecek olduğunu söyledi. Soykırlı, 8 kilometrelik bir bisiklet turu organize ettiklerini belirterek, gençlerin bağımlılıklardan uzak durması için çalıştıklarını ifade etti.