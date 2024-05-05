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        Trakya'da 11. Yeşilay Bisiklet Turu düzenlendi

        Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da, Yeşilay tarafından "Sağlığın keyfini birlikte sürelim" sloganıyla düzenlenen 11. Yeşilay Bisiklet Turu'nda yüzlerce bisikletli pedal çevirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2024 - 12:31 Güncelleme: 05.05.2024 - 12:31
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        Trakya'da 11. Yeşilay Bisiklet Turu düzenlendi
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        Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da, Yeşilay tarafından "Sağlığın keyfini birlikte sürelim" sloganıyla düzenlenen 11. Yeşilay Bisiklet Turu'nda yüzlerce bisikletli pedal çevirdi.

        Edirne'de, Atatürk Anıtı önünden başlayan tur Karaağaç Mahallesi'ndeki Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde sona erdi.

        Tura katılan Edirne Valisi Yunus Sezer, Yeşilayın bağımlılıklarla mücadelede önemli çalışmalar yaptığını söyledi.

        Güzel bir katılımla turun düzenlendiğini belirten Sezer, "Bugün hava çok güzel. Edirne'mizde bugün bağımlılıkla mücadele ve sağlıklı yaşam farkındalığı oluşturmak için Yeşilayın düzenlediği bisiklet turu var. Öğleden sonra da Kakava ateşini yakacağız. Etkinliğe emek veren herkese teşekkür ediyorum." dedi.

        Yeşilay Edirne Şube Başkanı Müzekka Bayrak da Yeşilayın ülke genelinde düzenlediği bisiklet turuna Edirne'de yoğun bir katılım olduğunu ifade etti.

        - Tekirdağ ve Kırklareli

        Tekirdağ'da da sahil dolgu alanında başlayan bisiklet turu, şehrin gezilmesinin ardından aynı yerde sona erdi, katılımcılara ikramda bulunuldu.

        Yeşilay Tekirdağ Şube Başkanı Zafer Soykırlı, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, sağlıklı bir neslin sağlıklı bir gelecek olduğunu söyledi.

        Soykırlı, 8 kilometrelik bir bisiklet turu organize ettiklerini belirterek, gençlerin bağımlılıklardan uzak durması için çalıştıklarını ifade etti.

        Kırklareli'nde de Şevket Dingiloğlu Parkı'nda bir araya gelen grup, Cumhuriyet Mahallesi, Karaumurbey Caddesi ardından Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nı geçerek, Karahıdır Korusu'na ulaştı.

        Yeşilay Kırklareli Şube Başkanı Aslı Karakahya, sağlıklı yaşama dikkat çekmek ve bağımlıkla mücadelede farkındalık oluşturmak amacıyla bisiklet turu düzenlendiğini belirterek katılımcılara teşekkür etti.

        Etkinliğe, Vali Yardımcısı Elif Canan Tuncer de katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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