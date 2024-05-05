Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de "Kakava ateşi" yakıldı

        Edirne'de, Kakava-Hıdrellez Şenlikleri kapsamında geleneksel "Kakava ateşi" yakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2024 - 16:24 Güncelleme: 05.05.2024 - 16:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'de "Kakava ateşi" yakıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Edirne'de, Kakava-Hıdrellez Şenlikleri kapsamında geleneksel "Kakava ateşi" yakıldı.

        Şenliklere katılmak için kente gelen çok sayıda turist, kutlamaların yapıldığı Sarayiçi'nde müzik eşliğinde eğlendi. Geleneksel kıyafetler giyen Roman müzik topluluklarının hareketli ezgilerine eşlik eden turistler renkli görüntüler oluşturdu.

        Kanuni Köprüsü'nde oluşturulan kortej Edirne Belediye Bandosu eşliğinde ateşin yakılacağı alana geldi.

        Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunduğu programda konuşan Edirne Valisi Yunus Sezer, Edirne'nin tarihi günlerinden birini yaşadığını söyledi.

        Hıdrellezin barış ve mutluluğun, birlik ve beraberliğin simgesi olduğunu ifade eden Vali Sezer, "Tarihin, medeniyetin, huzurun, barışın simgesi Edirne'ye yurt içi ve yurt dışından gelen herkesi misafir etmekten büyük mutluluk duyuyoruz." dedi.

        Sezer, Kakava ve Hıdrellez Şenlikleri'nin uluslararası kültürel bir değer olduğunu anımsattı.

        Bu değerin Edirne'de bulunmasının büyük bir şans olduğu söyleyen Sezer, "Kakava ateşinin bolluk ve bereket için yanmasını, sağlık, huzur ve barış getirmesini diliyorum. Aynı zamanda dilekler dileniyor tüm dileklerin gönlünüzce olmasını dünyaya güzellikler getirmesini temenni ediyorum." diye konuştu.

        Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın da koordineli bir hazırlık döneminin, başarılı bir organizasyonun ortaya çıkmasına katkı sunduğu için mutlu olduğunu söyledi.

        Akın, dostluğun, kardeşliğin ve barışın kenti Edirne'nin bir marka şehir olduğunu ifade etti.

        Kakava ateşinin, bereketin, demokrasinin, barışın, mutluluğun, adaletin, sağlığın, insanca yaşamanın ateşi olmasını dileyen Akın, şenliklerin hayırlı olmasını temenni etti.

        Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Başkanı Firuz Barbaros Bağlıkaya ve Çeribaşı Fikri Ocak da konuşma yaptı.

        Konuşmaların ardından Kakava ateşini simgeleyen odun yığınları, Vali Sezer, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, Belediye Başkanı Akın, Çeribaşı Ocak, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve diğer protokol üyelerince tutuşturuldu.

        Daha sonra katılımcılar ateşin üstünden atlayıp, ateş çevresinde dans etti. Fotoğraf sanatçıları da renkli görüntüler çekme imkanı buldu.

        Konser ve dans gösterileriyle süren kutlamalar, yarın şafak sökmeden Tunca Nehri kenarında yapılacak programla devam edecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Meteoroloji'den flaş sıcaklık açıklaması!
        Meteoroloji'den flaş sıcaklık açıklaması!
        Kadınlar Süper Ligi'nde şampiyon Galatasaray
        Kadınlar Süper Ligi'nde şampiyon Galatasaray
        Motosikletine çarpan kişi annesi çıktı
        Motosikletine çarpan kişi annesi çıktı
        Sel sularının içerisinde oyuna devam ettiler
        Sel sularının içerisinde oyuna devam ettiler
        Türkiye'den 'enerji çeşitliliği' atılımı
        Türkiye'den 'enerji çeşitliliği' atılımı
        Yoğun bakımlık eden serum çılgınlığı: İş çığırından çıktı, kuaförde bile takıyorlar
        Yoğun bakımlık eden serum çılgınlığı: İş çığırından çıktı, kuaförde bile takıyorlar
        Polisten kaçtılar drondan kaçamadılar
        Polisten kaçtılar drondan kaçamadılar
        TFF'den seçim tarihine ilişkin açıklama!
        TFF'den seçim tarihine ilişkin açıklama!
        TBMM'de yoğun hafta: Fahiş fiyatla mücadele için yaptırımlar görüşülecek
        TBMM'de yoğun hafta: Fahiş fiyatla mücadele için yaptırımlar görüşülecek
        Putin Paskalya ayinine katıldı
        Putin Paskalya ayinine katıldı
        "Beşiktaş'a gitmesi bizi üzer"
        "Beşiktaş'a gitmesi bizi üzer"
        İnsanların sinirini bozan anların fotoğrafları
        İnsanların sinirini bozan anların fotoğrafları
        Beşinci hastalığa dikkat!
        Beşinci hastalığa dikkat!
        Texas'ta aşırı yağış! Binlerce kişi tahliye edildi
        Texas'ta aşırı yağış! Binlerce kişi tahliye edildi
        Buruk'un muhtemel 11'i!
        Buruk'un muhtemel 11'i!
        'Veteran' komedyenlere ilgi var mı?
        'Veteran' komedyenlere ilgi var mı?
        On binlerce kişi yine sokaklara indi!
        On binlerce kişi yine sokaklara indi!
        Sağlıklı bir öğün için tabağa neyden ne kadar koymalı?
        Sağlıklı bir öğün için tabağa neyden ne kadar koymalı?
        Yıllar sonra gelen itiraf
        Yıllar sonra gelen itiraf
        100 bin lira maaşla çalıştıracak çoban bulamıyorlar
        100 bin lira maaşla çalıştıracak çoban bulamıyorlar

        Benzer Haberler

        Edirne'de 1500 dekar ekili alan doludan zarar gördü
        Edirne'de 1500 dekar ekili alan doludan zarar gördü
        Edirne'ye Kakava-Hıdrellez Şenlikleri akını
        Edirne'ye Kakava-Hıdrellez Şenlikleri akını
        Edirne'de 6 kaçak göçmen ile 1 organizatör yakalandı
        Edirne'de 6 kaçak göçmen ile 1 organizatör yakalandı
        Yunanistan sınırında 5 FETÖ şüphelisi ile 1 organizatör yakalandı
        Yunanistan sınırında 5 FETÖ şüphelisi ile 1 organizatör yakalandı
        Trakya'da 11. Yeşilay Bisiklet Turu düzenlendi
        Trakya'da 11. Yeşilay Bisiklet Turu düzenlendi
        Edirne'de kurumlar arası halı saha turnuvası devam ediyor
        Edirne'de kurumlar arası halı saha turnuvası devam ediyor