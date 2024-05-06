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        Edirne ve Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

        Edirne ve Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonlarında 9 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2024 - 09:37 Güncelleme: 06.05.2024 - 09:37
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        Edirne ve Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı
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        Edirne ve Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonlarında 9 şüpheli gözaltına alındı.

        Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve Keşan ilçesindeki denetimlerde durumundan şüphelendiği 6 kişiyi durdurdu.

        Şüphelilerin üst aramalarında 32 gram eroin, 17 gram sentetik uyuşturucu, 5 uyuşturucu hap ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Tekirdağ'da da uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Çorlu ve Hayrabolu ilçelerindeki operasyonlarda 3 zanlı yakalandı.

        Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda 886 uyuşturucu hap, 4 gram esrar, av tüfeği, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 4 bin lira ele geçirildi.

        Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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