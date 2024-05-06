Edirne ve Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı
Edirne ve Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonlarında 9 şüpheli gözaltına alındı.
Edirne ve Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonlarında 9 şüpheli gözaltına alındı.
Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve Keşan ilçesindeki denetimlerde durumundan şüphelendiği 6 kişiyi durdurdu.
Şüphelilerin üst aramalarında 32 gram eroin, 17 gram sentetik uyuşturucu, 5 uyuşturucu hap ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Tekirdağ'da da uyuşturucu operasyonu düzenlendi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Çorlu ve Hayrabolu ilçelerindeki operasyonlarda 3 zanlı yakalandı.
Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda 886 uyuşturucu hap, 4 gram esrar, av tüfeği, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 4 bin lira ele geçirildi.
Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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