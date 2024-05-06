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        Edirne'de "Geçmişin hikayeleri" minyatür sergisi açıldı

        Edirne'de "Geçmişin hikayeleri" adlı minyatür sergisi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2024 - 12:51 Güncelleme: 06.05.2024 - 12:51
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        Edirne'de "Geçmişin hikayeleri" minyatür sergisi açıldı
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        Edirne'de "Geçmişin hikayeleri" adlı minyatür sergisi açıldı.

        Devecihan Kültür Merkezi'ndeki serginin açılışını Edirne Valisi Yunus Sezer'in eşi Canan Sezer, Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, Edirne Olgunlaşma Enstitü Müdürü İlknur Çelik ve Olgunlaşma Enstitüsü minyatür sanatçısı Fersan Öztuna yaptı.

        Açılışın ardından Sezer ve protokol üyeleri sergiyi gezdi. Öztuna, eserler hakkında bilgi verdi.

        Sergide, 33 eser yer alıyor.

        Hafta sonuna dek açık kalacak sergide yer alan Osmanlı minyatür sanatçısı Levni imzalı eserlerde Osmanlı dönemi hekimlerinden Sabuncuoğlu Şerefeddin'in tedavi yöntemleri yansıtılıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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