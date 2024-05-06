Edirne'de "Geçmişin hikayeleri" minyatür sergisi açıldı

Devecihan Kültür Merkezi'ndeki serginin açılışını Edirne Valisi Yunus Sezer'in eşi Canan Sezer, Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, Edirne Olgunlaşma Enstitü Müdürü İlknur Çelik ve Olgunlaşma Enstitüsü minyatür sanatçısı Fersan Öztuna yaptı.

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