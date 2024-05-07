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        Edirne'deki sınır kapıları "gurbetçi sezonuna" hazır

        Edirne Valisi Yunus Sezer, gurbetçilerin yurda giriş ve çıkışlarında sorun yaşamamaları için gerekli önlemlerin alındığını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2024 - 09:44 Güncelleme: 07.05.2024 - 09:44
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        Edirne'deki sınır kapıları "gurbetçi sezonuna" hazır
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        Edirne Valisi Yunus Sezer, gurbetçilerin yurda giriş ve çıkışlarında sorun yaşamamaları için gerekli önlemlerin alındığını söyledi.

        Vali Sezer, gazetecilere yaptığı açıklamada Edirne'deki sınır kapılarında yolcu ve araç trafiğinin her geçen yıl arttığını ifade etti.

        Avrupa'da yaşayan Türklerin izinlerini geçirmek için Türkiye'ye gelişlerinin yavaş yavaş başladığını belirten Sezer, Kapıkule Sınır Kapısı başta olmak üzere diğer sınır kapılarında ilave tedbirler alındığını dile getirdi.

        Sınır kapılarında geçişlerin sorunsuz yaşanması için ilgili kurumların çalışmalar yürüttüğünü ifade eden Sezer, şunları kaydetti:

        "Gurbetçilerimiz artık yavaş yavaş ülkemize girmeye başladılar bununla ilgili olarak hem Kapıkule'den hem de diğer kapılarımızdan gurbetçilerimizin ve vatandaşlarımızın ülkemize rahat bir şekilde giriş yapabilmeleri için gerekli tedbirleri aldık. Emniyet tedbirlerimiz yoğunluğa göre ayarlanıyor. Gümrük Bölge Müdürlüğümüz gerekli çalışmaları yapıyor, ilave personel görevlendirmeleri de dahil olmak üzere hem emniyet boyutunda hem de gümrük boyutuyla önlemler alınıyor."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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