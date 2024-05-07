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        Edirne'den kısa kısa

        Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) Türkiye Temsilcisi Angela Li Rosi, Edirne Valisi Yunus Sezer'i ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2024 - 10:44 Güncelleme: 07.05.2024 - 10:47
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        Edirne'den kısa kısa
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        Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) Türkiye Temsilcisi Angela Li Rosi, Edirne Valisi Yunus Sezer'i ziyaret etti.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Angela Li Rosi ve beraberindeki heyet Sezer'i makamında ziyaret etti.

        Sezer, ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirtti.

        Ziyarette, Dışişleri Bakanlığı Edirne Temsilcisi Büyükelçi Murat Ahmet Yörük, Edirne Göç İdaresi Müdürü Musa Aşılıoğlu da yer aldı.

        - TÜİK Bölge Müdürü Akdemir'den Vali Sezer'e ziyaret

        TÜİK Bölge Müdürü Hasan Akdemir, Edirne Valisi Yunus Sezer'i ziyaret etti.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Akdemir ziyarette Sezer'e Cumhuriyet'in 100. Yılı anısına bastırılan 1923 yılından günümüze kadar istatistiklerin yer aldığı kitabı takdim etti.

        Ziyarette TÜİK Bölge Müdür Yardımcıları da yer aldı.

        - Belediye Başkanı Özden'den, Vali Sezer'e ziyaret

        Havsa Belediye Başkanı Hüseyin Özden ve belediye meclis üyeleri, Edirne Valisi Yunus Sezer'i ziyaret etti.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Özden ziyarette ilçedeki çalışmalar hakkında bilgi verdi.

        Sezer de ziyaretten memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

        Ziyarette, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri ve Vali Yardımcısı Eyyüp Batuhan Ciğerci de yer aldı.

        - "Kurtuluş" temalı resim yarışması düzenlenecek

        Edirne'de, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolasıyla "kurtuluş" temalı resim yarışması düzenlenecek.

        Edirne Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin başlangıcını ve Mustafa Kemal Atatürk'ün gençlere armağan ettiği günün önemini hatırlatmak amacıyla düzenlenen yarışmada dereceye girenler ödüllendirilecek.

        Katılımcıların eserlerini 16 Mayıs'a kadar Edirne Kent Müzesine elden teslim etmesi gerektiği yarışmanın jürisinde ise Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu, Edirne Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürü İlker Yavuz, Ressam-Eğitmen Aşkın Sulku ve Sanat Tarihçisi Bilal Sarıgül yer alacak.

        Yarışmada birinci Ipad, ikinci katlanabilir bisiklet, üçüncü ise bluetooth kulaklığın sahibi olacak.

        Ödül töreni ve sergi açılışı 19 Mayıs'ta gerçekleşecek.

        - Asfalt çalışması nedeniyle yol trafiğe kapatıldı.

        Edirne'de asfalt çalışması nedeniyle Atatürk Bulvarı'nın bir kısmı trafiğe kapatıldı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri Atatürk Bulvarı (D-100 Karayolu) DSİ Kavşağı-Migros Market Kavşağı arasındaki yol üzerinde asfalt çalışmasına başlaması nedeniyle yol trafiğe kapatıldı.

        Bu istikamette giden araçlar ise sanayi içerisine ve güney çevre yoluna yönlendiriliyor. Çalışmalar tamamlandığında yolun trafiğe açılacağı belirtildi.

        Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın da çalışmaları yerinde inceledi.

        - Sıcak asfalt çalışmaları sürüyor

        Edirne'de sıcak asfalt çalışmaları devam ediyor.

        Edirne Valiliğinden yapılan açıklamada, Keşan-Yayla sahil yolu arasında bulunan 7 kilometrelik yolun sıcak asfalt çalışmasına başlandığı belirtildi.

        Sıcak asfalt çalışmaları hız kesmeden devam edeceği kaydedildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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