Edirne'de 17 düzensiz göçmen yakalandı
Edirne'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 17 yabancı uyruklu yakalandı.
Edirne'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 17 yabancı uyruklu yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetim ve kontrolleri sürüyor.
Ekipler, İpsala ilçesine bağlı Sarıcaali köyündeki devriye sırasında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 17 yabancı uyrukluyu yakaladı.
Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
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