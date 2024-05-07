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        Edirne'de 17 düzensiz göçmen yakalandı

        Edirne'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 17 yabancı uyruklu yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2024 - 11:21 Güncelleme: 07.05.2024 - 11:21
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        Edirne'de 17 düzensiz göçmen yakalandı
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        Edirne'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 17 yabancı uyruklu yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetim ve kontrolleri sürüyor.

        Ekipler, İpsala ilçesine bağlı Sarıcaali köyündeki devriye sırasında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 17 yabancı uyrukluyu yakaladı.

        Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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