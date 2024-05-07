TİM Başkanı Gültepe ihracatta hızın önemine dikkati çekti:

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, ihracatta hızın önemine değinerek Türkiye'nin hızlı teslimat konusunda iyi bir noktada olduğunu belirtti.

Bir program için kente gelen Gültepe, AA muhabirine, Türkiye'de ihracatın her geçen yıl arttığını söyledi.

İhracatta otomotiv sektörünün birinci sırada yer aldığını anlatan Gültepe, otomotivi kimya ve hazır giyim sektörünün takip ettiğini ifade etti.

Gültepe, Türkiye'nin en büyük pazarının Almanya, ABD ve Irak olduğunun altını çizdi.

Irak pazarının gelecek aylarda daha da büyüyeceğine inandığına işaret eden Gültepe, "Amacımız hem siyasi hem de ticari ilişkileri geliştirmek. Irak bizim 3. pazarımız. Yaklaşık 13 milyar dolarlık ihracatımız var. Önümüzdeki günlerde o bölge ile ihracatımızın çok daha artacağını düşünüyorum." dedi. -"Hedefimizi yakalayacağımızı düşünüyorum" Gültepe, ihracatçılar olarak geçen seneyi rekorla kapattıklarını anımsattı. Bu yılki ihracat hedeflerine ilişkin değerlendirmede bulunan Gültepe, şöyle devam etti:

"2024'ün ilk çeyreğini bitirdik. Yüzde 3,5-4 artış sağladık .2024'te 267 milyar dolar mal, 110 milyar dolar hizmet ihracatı hedefimiz var. Hazirandan sonra biraz da piyasaların düzelmesi ve Avrupa'nın genişlemesi ve büyümesiyle hedefimizi yakalayacağımızı düşünüyorum. Bizim gayemiz çift haneli büyümeyle 267 milyar doların üzerine çıkmak. Kuzey ve güneyimizde savaşın olduğu bir noktada, dünyadaki ekonominin daraldığı bir zamanda bunları başarmanın büyük başarı olduğunu düşünüyorum." - "İhracatta hız çok önemli"

Gültepe, Türkiye'nin jeopolitik yapısı ve konumu nedeniyle teslimat sürelerinde hızın ön plana çıktığını söyledi. Teslimat sürelerinin daha da kısalması için ilgililerle sık sık toplantılar yaptıklarını anlatan Gültepe, şunları kaydetti: "Biz ihracatımızın yüzde 41’ini AB ülkelerine gerçekleştiriyoruz. AB’ye ihracatın yüzde 60’ını da kara yoluyla yapıyoruz. İhracatta hız çok önemli. Türkiye'nin en önemli özelliklerinden biri hızlı teslimatı ortaya koyabilmesi. Müşteriler, firmalar stok yapmak istemiyor.