Edirne'de jandarma kaçak avcıların gölete bıraktığı maket ördekleri sudan topladı
Edirne Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, kaçak avcıların gölete bıraktığı maket ördekleri sudan topladı.
Edirne Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, kaçak avcıların gölete bıraktığı maket ördekleri sudan topladı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, jandarma çevre, doğa ve hayvanların korunmasına yönelik çalışmalarını sürdürdü.
Hacıumur köyündeki gölette jandarma ekiplerince yapılan denetimde, güme ve kullanımı yasak olan maket ördekler tespit edildi.
Sudan toplanan maket ördekler ve gümeye el konuldu.
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