Edirne'de iş yerinde kaçak araç yedek parçaları ele geçirildi.

Bu kapsamda bir iş yerinde yapılan arama 9 koli içerisinde gümrük kaçağı 97 araç yedek parçası ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklaya göre, jandarma kaçakçılık olaylarının engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

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