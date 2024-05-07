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        Edirne'de iş yerinde kaçak araç yedek parçaları ele geçirildi

        Edirne'de iş yerinde kaçak araç yedek parçaları ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2024 - 13:42 Güncelleme: 07.05.2024 - 13:42
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        Edirne'de iş yerinde kaçak araç yedek parçaları ele geçirildi
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        Edirne'de iş yerinde kaçak araç yedek parçaları ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklaya göre, jandarma kaçakçılık olaylarının engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda bir iş yerinde yapılan arama 9 koli içerisinde gümrük kaçağı 97 araç yedek parçası ele geçirildi.

        Olayla ilgili şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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