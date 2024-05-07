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        TÜ'nün katkılarıyla Kosova'da uluslararası Teknopark açıldı

        Trakya Üniversitesi (TÜ) ve Kosova İşletme ve Teknoloji Üniversitesi (UBT) iş birliğinde uluslararası Teknopark açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2024 - 16:49 Güncelleme: 07.05.2024 - 16:49
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        TÜ'nün katkılarıyla Kosova'da uluslararası Teknopark açıldı
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        Trakya Üniversitesi (TÜ) ve Kosova İşletme ve Teknoloji Üniversitesi (UBT) iş birliğinde uluslararası Teknopark açıldı.

        TÜ'den yapılan açıklamaya göre, Tabakoğlu, törende yaptığı konuşmada, UBT Rektörü Edmond Hajrizi ile fikir alışverişinde bulunduklarını ve iki üniversite arasında kurulan iş birliği ile kısa zamanda çok büyük adımların atıldığını belirtti.

        TÜ'nün tüm imkanları ve desteğiyle bu iş birliği içerisinde aktif rol alacağını ifade eden Tabakoğlu, şunları kaydetti:

        "Teknopark, yeni teknolojilerin geliştirilmesi ve yenilikçi fikirlerin hayata geçirilmesi için önemli bir fırsat sunacak. Üniversitenin bu iş birliğine olan katkısının, araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin desteklenmesi, yenilikçi projelerin hayata geçirilmesi ve genç girişimcilerin teşvik edilmesi gibi alanlarda önemli etkileri görülecek. Teknopark modeli bölgenin refahına katkı sunacak ve ülkeler arasındaki iletişimi artırmada önemli bir rol oynayacak."

        Türkiye’nin Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı da Türkiye ve Kosova arasındaki teknoloji ve bilim iş birliğinin önemini vurguladı.

        Kosova Hükümeti Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka ise bu anlaşmanın iki kurum için birçok fırsat doğuracağını kaydetti.

        Konuşmaların ardından Teknopark'ın açılışı gerçekleştirildi

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