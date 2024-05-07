Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne, Avrupa Film Günleri'ne ev sahipliği yapacak

        Edirne'de 8-12 Mayıs arasında "Avrupa Film Günleri" düzenlenecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2024 - 17:36 Güncelleme: 07.05.2024 - 17:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne, Avrupa Film Günleri'ne ev sahipliği yapacak
        ABONE OL
        ABONE OL

        Edirne'de 8-12 Mayıs arasında "Avrupa Film Günleri" düzenlenecek.

        Edirne Ticaret ve Sanayi Odasından (ETSO) yapılan açıklamaya göre, ETSO ev sahipliğinde Edirne AB Bilgi Merkezi tarafından düzenlenen Avrupa Film Günleri kapsamında çeşitli filmler sinemaseverlerle buluşacak.

        Avrupa Filmleri Haftası boyunca 8-12 Mayıs tarihleri arasında gösterimde olacak filmler Edirne Margi AVM Cinegold Sinemaları'nda gösterimde olacak.

        Ödüllü filmlerin izleyiciyle buluşacağı Avrupa Film Günleri'nde izleyiciler ücretsiz biletleri her seansın bir gün öncesinde sinema bilet gişelerinden temin edebilecekler.

        Organizasyon kapsamında sinamaseverler, Bulgaristan'dan Tüm Çıplaklığı ile Jiguli Grubu, Danimarka'dan Viborg Güzeli, Estonya'dan Ufuktaki Savaş, Finlandiya'dan Eli Kulağında, Fransa'dan Sönmüş Hayaller, Hollanda ve Almanya'dan Kuaför Romy, İspanya'dan Ramona, İsveç'ten Ben Zlatan, İtalya'dan Dante, Malta ve Kanada'dan Carmen, Litvanya'dan Göz Kırpmayı Unutma, Macaristan ve Almanya'dan Zarif, Polonya'dan Köylüler, Portekiz, İspanya ve Fransa'dan Büyükbabamın İblisleri, Romanya ve Çek Cumhuriyeti'nden Mikado, Slovakya'dan Asla Asla Deme, Slovenya, İtalya ve Hırvatistan'dan Suçsuz Adam, Yunanistan'dan Domatesler Wagner'le Tanışınca adlı filmleri ücretsiz izleyebilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sucu dükkanındaki özel odalı istismar dehşetinde dava başladı!
        Sucu dükkanındaki özel odalı istismar dehşetinde dava başladı!
        Özel, Bahçeli ile görüşmesini anlattı
        Özel, Bahçeli ile görüşmesini anlattı
        Dev maç öncesi özel talimat!
        Dev maç öncesi özel talimat!
        Ücretsiz maç linkine tıkladı, 138 bin lira dolandırıldı
        Ücretsiz maç linkine tıkladı, 138 bin lira dolandırıldı
        Genç doktor Melike'nin ölümüne soruşturma
        Genç doktor Melike'nin ölümüne soruşturma
        Okuldan atılan öğrenci okul müdürünü vurdu!
        Okuldan atılan öğrenci okul müdürünü vurdu!
        Son 8 haftaya yıldız damgası!
        Son 8 haftaya yıldız damgası!
        Berlin ve Amsterdam'da Gazze'ye destek gösterilerine müdahale
        Berlin ve Amsterdam'da Gazze'ye destek gösterilerine müdahale
        Gelinin duvağını topluyordu! Karnındaki 3 aylık bebeğiyle öldü!
        Gelinin duvağını topluyordu! Karnındaki 3 aylık bebeğiyle öldü!
        Avrupa'da krallık yarışı!
        Avrupa'da krallık yarışı!
        Suç makinesi baba kızını meyve bıçağıyla katletti
        Suç makinesi baba kızını meyve bıçağıyla katletti
        "F.Bahçe intihar etti!"
        "F.Bahçe intihar etti!"
        Çocuklarda bu davranışlara dikkat: DEHB hakkında her şey!
        Çocuklarda bu davranışlara dikkat: DEHB hakkında her şey!
        Yılın 'gala'sından böyle geçtiler!
        Yılın 'gala'sından böyle geçtiler!
        Masraflar bile çıkmadı
        Masraflar bile çıkmadı
        Üç kızı da üniversiteyi ABD'de bitirdi
        Üç kızı da üniversiteyi ABD'de bitirdi
        Kesilen baş bölgesini komandolar arıyor!
        Kesilen baş bölgesini komandolar arıyor!
        Bankalar Birliği'nin çıkışı Florya'dan
        Bankalar Birliği'nin çıkışı Florya'dan
        Yeni uzay yolculuğunun tarihi belli oldu
        Yeni uzay yolculuğunun tarihi belli oldu
        1.5 milyarlık yatırımla dünyada ilk 3'e girdi
        1.5 milyarlık yatırımla dünyada ilk 3'e girdi

        Benzer Haberler

        Edirne'de asayiş
        Edirne'de asayiş
        TÜ'nün katkılarıyla Kosova'da uluslararası Teknopark açıldı
        TÜ'nün katkılarıyla Kosova'da uluslararası Teknopark açıldı
        TÜ Rektörü Tabakoğlu'na "Liderlik Mükemmellik Ödülü" verildi
        TÜ Rektörü Tabakoğlu'na "Liderlik Mükemmellik Ödülü" verildi
        Edirne Valisi Sezer, sürücüleri alkollü araç kullanmamaları konusunda uyard...
        Edirne Valisi Sezer, sürücüleri alkollü araç kullanmamaları konusunda uyard...
        Edirne'de çeşitli suçlardan aranan 117 şüpheli yakalandı
        Edirne'de çeşitli suçlardan aranan 117 şüpheli yakalandı
        Hızlı Tren Projesi'nin Edirne kent merkezi çalışmaları gelecek ay tamamlana...
        Hızlı Tren Projesi'nin Edirne kent merkezi çalışmaları gelecek ay tamamlana...