Edirne İl Özel İdaresi köylerde altyapı çalışmalarına devam ediyor

Havsa Habiller köyü için planlanan Göletten Düşük Basınçlı Sulama Hattı yapım çalışmalarının da tamamlandığı ifade edildi.

Lalapaşa Hacıdanişment köyü için yapılan içme suyu şebeke çalışmalarının tamamlandığı belirtilirken, köy halkının sağlıklı içme suyuna kavuştuğu vurgulandı.

Edirne'de yatırım programı kapsamında Lalapaşa Hacıdanişment ve Havsa Habiller köylerinde içme suyu ve sulama hattı çalışmaları tamamlandı.

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