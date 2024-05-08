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        Edirne'de kaçak elektrikli cihazlar ele geçirildi

        Edirne'de bir araçta gümrük kaçağı elektrikli cihazlar ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2024 - 12:47 Güncelleme: 08.05.2024 - 12:47
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        Edirne'de kaçak elektrikli cihazlar ele geçirildi
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        Edirne'de bir araçta gümrük kaçağı elektrikli cihazlar ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı kaçakçılık olaylarının engellenmesine yönelik çalışmalara ara vermeden devam ediyor.

        Bu kapsamda ekiplerce yapılan kontrol ve denetimde şüpheli olarak durdurulan bir araçta arama yapıldı.

        Aramada gümrük kaçağı elektrikli süpürge ve elektronik meyve sıkacağı ele geçirildi.

        Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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