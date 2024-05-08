Edirne'de kaçak elektrikli cihazlar ele geçirildi

Edirne'de bir araçta gümrük kaçağı elektrikli cihazlar ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı kaçakçılık olaylarının engellenmesine yönelik çalışmalara ara vermeden devam ediyor.

Bu kapsamda ekiplerce yapılan kontrol ve denetimde şüpheli olarak durdurulan bir araçta arama yapıldı.

Aramada gümrük kaçağı elektrikli süpürge ve elektronik meyve sıkacağı ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.