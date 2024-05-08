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        Edirne'de düzensiz göçmenlerin tespitini yapan Mobil Göç Noktası aracı hizmete başladı

        Edirne'de hizmete başlayan Mobil Göç Noktası aracı, düzensiz göçmenlerin tespitinde görev alacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2024 - 14:30 Güncelleme: 08.05.2024 - 14:30
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        Edirne'de düzensiz göçmenlerin tespitini yapan Mobil Göç Noktası aracı hizmete başladı
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        Edirne’de hizmete başlayan Mobil Göç Noktası aracı, düzensiz göçmenlerin tespitinde görev alacak.

        Mobil Göç Noktası aracını ziyaret eden Vali Yunus Sezer, İl Göç İdaresi Müdürü Musa Aşılıoğlu'ndan çalışma sistemine ilişkin bilgi aldı.

        Saraçlar Caddesi'nde faaliyete başlayan Mobil Göç Noktası'nda düzensiz göçmen olduğundan şüphelenilen göçmenlerin kimlikleri sorgulanacak.

        Kimlik ibraz edemeyenlerin araç içerisinde İl Göç İdaresi personelince Göç Veri Tabanı üzerinden biyometrik parmak izi kontrolü yapılacak.

        Bu kontrollerle yasal kalış hakkı olmadığı tespit edilen kişiler Geri Gönderme Merkezine alınıp sınır dışı işlemleri başlatılacak.

        Mobil araç şok uygulamalarda kentin farklı noktalarıyla ilçelerde görev alacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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