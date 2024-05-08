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        Edirne'de bir evde çıkan yangın söndürüldü

        Edirne'nin Keşan ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2024 - 15:54 Güncelleme: 08.05.2024 - 15:54
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        Edirne'de bir evde çıkan yangın söndürüldü
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        Edirne'nin Keşan ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Aşağı Zaferiye Mahallesi Akar Sokak'ta bir evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında evde maddi hasar meydana geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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