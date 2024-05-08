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        Edirne'de bu yıl 1 milyon 274 bin dekar alanda ayçiçeği yetiştirilecek

        Edirne'de bu yıl 1 milyon 274 bin dekar alanda ayçiçeği üretilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2024 - 16:26 Güncelleme: 08.05.2024 - 16:26
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        Edirne'de bu yıl 1 milyon 274 bin dekar alanda ayçiçeği yetiştirilecek
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        Edirne'de bu yıl 1 milyon 274 bin dekar alanda ayçiçeği üretilecek.

        İl Genel Meclisinin mayıs ayı beşinci birleşimi, İl Özel İdare'de Çiğdem Gegeoğlu başkanlığında gerçekleşti.

        Toplantıda konuşan Tarım ve Hayvancılık Komisyonu Başkanı Remzi Subaş, Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi" Projesi kapsamında Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce Edirne'de 744 torba yerli hibrit ayçiçeği tohumu dağıtıldığını söyledi.

        Tohumların ekiminin yapılmaya devam ettiğini belirten Subaş, şunları kaydetti:

        "2024 sezonu ayçiçeği birinci üretim ekimleri tamamlanmış olup ikinci ürün ekimleri başlamıştır. 2024'e ait resmi üretim rakamları henüz açıklanmamış olduğundan tahmin yürütülmektedir. 2024 yılı ayçiçeği tahmini ekim alanları merkezde 220 bin, Enez'de 42 bin, Havsa 151 bin, İpsala 129 bin, Keşan'da 211 bin, Lalapaşa'da 88 bin, Meriç'te 63 bin, Süloğlu'nda 69 bin ve Uzunköprü 301 bin dekar olmak üzere toplam 1 milyon 274 bin dekardır."

        Toplantıda ayrıca İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Evren Tabak, Plan ve Proje Müdürü Eser Yıldırım ve Sağlık İşleri Müdürü Aydan Biga da 2024 yılı yatırım programları hakkında meclis üyelerine bilgi verdi.

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