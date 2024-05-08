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        Edirne'de cips paketlerine gizlenmiş yaklaşık 4 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

        Edirne'nin Keşan ilçesinde cips paketlerine gizlenmiş uyuşturucuyla yakalanan 3 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2024 - 22:52 Güncelleme: 08.05.2024 - 22:56
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        Edirne'de cips paketlerine gizlenmiş yaklaşık 4 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
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        Edirne'nin Keşan ilçesinde cips paketlerine gizlenmiş uyuşturucuyla yakalanan 3 zanlı tutuklandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Keşan-Malkara kara yolunda gerçekleştirdiği asayiş uygulamasında durumundan şüphelendiği bir aracı durdurdu.

        Araçta bulunan K.K'nin çantasında dört cips paketine gizlenmiş 3 kilogram 258 gram eroin ile 740 gram metamfetamin ele geçirildi.

        Olayla ilgili K.K. ile araçtaki E.A. ve İ.A. gözaltına alındı.

        Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye gönderildi.

        Zanlılar sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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