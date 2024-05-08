Edirne'de cips paketlerine gizlenmiş yaklaşık 4 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Olayla ilgili K.K. ile araçtaki E.A. ve İ.A. gözaltına alındı.

Araçta bulunan K.K'nin çantasında dört cips paketine gizlenmiş 3 kilogram 258 gram eroin ile 740 gram metamfetamin ele geçirildi.

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