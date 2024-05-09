Edirne jandarmanın bilgilendirme çalışmaları sürüyor

Edirne'de jandarma ekiplerinin eğitim ve bilgilendirme çalışmaları sürüyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekiplerince Meriç'in Adasarhanlı köyünde vatandaşlara 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında broşür dağıtımı yapılarak aile içi şiddetin önlenmesine dair eğitim verildi.

Kadına karşı şiddetin önlenmesine yönelik çalışmaların süreceği kaydedildi.

Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma timi de bilgilendirme çalışmalarına devam ediyor.

Ekipler, kene ısırmalarında artış yaşandığının tespiti üzerine vatandaşları bağ, bahçe ve tarlada çalışırken dikkatli olmaları, kene ısırması ile karşılaşanların en yakın hastaneye gitmeleri konusunda uyardı. Trafik Jandarması ekipleri de eğitimlerine Yenimuhacir beldesinde devam etti. Ekipler ilkokul ve ortaokul öğrencilerine temel trafik kuralları, trafikte yayaların uyması gereken kurallar ve okul servis araçlarında davranış kuralları konularında trafik eğitim verdi. Eğitim sonunda öğrencilere Jandarma Çocuk Dergisi hediye edildi.