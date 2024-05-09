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        Kapıkule Gümrük Kapısı'nda 18 kilo 522 gram eroin ele geçirildi

        Kapıkule Gümrük Kapısı'na gelen bir tırda 18 kilo 522 gram eroin ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2024 - 15:21 Güncelleme: 09.05.2024 - 15:21
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        Kapıkule Gümrük Kapısı'nda 18 kilo 522 gram eroin ele geçirildi
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        Kapıkule Gümrük Kapısı'na gelen bir tırda 18 kilo 522 gram eroin ele geçirildi.

        Alınan bilgiye göre, Türkiye'den çıkış yapmak üzere gümrük sahasına gelen M.G. idaresindeki tır, şüpheli görülerek x-ray taramasına sevk edildi.

        Taramada tırın çekici kısmında yoğunluk tespit edilmesi üzerine İl Jandarma Komutanlığı ve gümrük muhafaza ekiplerince yapılan detaylı aramada, akünün altına gizlenmiş 40 pakette 18 kilo 522 gram eroin bulundu.

        Tır sürücüsü M.G. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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