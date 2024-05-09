Kapıkule Gümrük Kapısı'nda 18 kilo 522 gram eroin ele geçirildi
Kapıkule Gümrük Kapısı'na gelen bir tırda 18 kilo 522 gram eroin ele geçirildi.
Kapıkule Gümrük Kapısı'na gelen bir tırda 18 kilo 522 gram eroin ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Türkiye'den çıkış yapmak üzere gümrük sahasına gelen M.G. idaresindeki tır, şüpheli görülerek x-ray taramasına sevk edildi.
Taramada tırın çekici kısmında yoğunluk tespit edilmesi üzerine İl Jandarma Komutanlığı ve gümrük muhafaza ekiplerince yapılan detaylı aramada, akünün altına gizlenmiş 40 pakette 18 kilo 522 gram eroin bulundu.
Tır sürücüsü M.G. gözaltına alındı.
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