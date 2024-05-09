Edirne Valisi Sezer'e ziyaret
Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu Daire Başkanı Hüsnü Gezginci ve Edirne Cumhuriyet Başsavcı Vekili Eşref Çağdaş Bal, Edirne Valisi Yunus Sezer'i ziyaret etti.
Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu Daire Başkanı Hüsnü Gezginci ve Edirne Cumhuriyet Başsavcı Vekili Eşref Çağdaş Bal, Edirne Valisi Yunus Sezer'i ziyaret etti.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Gezginci ve Bal'ı makamında kabul eden Sezer, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirtti.
Ziyarette kurumun çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.
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