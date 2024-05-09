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        Edirne Valisi Sezer'e ziyaret

        Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu Daire Başkanı Hüsnü Gezginci ve Edirne Cumhuriyet Başsavcı Vekili Eşref Çağdaş Bal, Edirne Valisi Yunus Sezer'i ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2024 - 16:59 Güncelleme: 09.05.2024 - 16:59
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        Edirne Valisi Sezer'e ziyaret
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        Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu Daire Başkanı Hüsnü Gezginci ve Edirne Cumhuriyet Başsavcı Vekili Eşref Çağdaş Bal, Edirne Valisi Yunus Sezer'i ziyaret etti.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Gezginci ve Bal'ı makamında kabul eden Sezer, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirtti.

        Ziyarette kurumun çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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