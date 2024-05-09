Edirne'de Eğitim Bir-Sen üyeleri okul müdürünün öldürülmesini protesto etti

Edirne'de Eğitim Bir-Sen üyeleri, Eyüpsultan'da özel bir lisenin müdürü İbrahim Oktugan'ın yabancı uyruklu bir öğrencinin silahlı saldırısı sonucu öldürülmesini protesto etti.

Eğitim Bir-Sen üyesi öğretmenler sendikanın Edirne Şubesi önünde bir araya geldi.

Memur-Sen ve Eğitim Bir-Sen Edirne İl Başkanı Erdinç Dalgıç, burada yaptığı açıklamada, kınama mesajı değil, şiddete karşı yasal düzenleme istediklerini söyledi.

Eğitim çalışanları olarak her yeni günde yeni bir saldırı haberi almaktan korkar hale geldiklerini belirten Dalgıç, "Bu şiddet eylemlerindeki artışta şiddete başvuran kişilerin yaptığım yanıma kar kalıyor inancının büyük rolü vardır." dedi.