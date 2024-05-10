Kapıkule Gümrük Kapısı'nda bir tırda 2 kilo 768 gram esrar ele geçirildi

Taramada, tırın çekiciyle dorse arasında bulunan bölümde yoğunluk tespit edilmesi üzerine yapılan detaylı aramada, yangın tüpü kutusuna saklanmış, 5 pakette 2 kilo 768 gram esrar ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Türkiye'ye giriş yapmak üzere gümrük sahasına gelen B.M.G. yönetimindeki tır, şüpheli görülerek x-ray taramasına sevk edildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.