Edirne Yerel Tarih Grubunca "Halk konseri" düzenlendi

Programda unutulmaya yüz tutmuş Rumeli, Balkan ve Edirne türkülerinin hikayelerini paylaşacaklarını belirten Akıllı, "Edirne Yerel Tarih Grubu olarak 22 yıldır halkımızı Edirne tarihi, kültürü ve değerleri konusunda uzman kişilerin sunumlarıyla her ayki toplantılarda aydınlatmaya çalışıyoruz." dedi.

Edirne Yerel Tarih Grubu Sözcüsü Şükrü Akıllı, konser öncesi yaptığı konuşmada Rumeli ve Balkan kültürleri hakkında bilgi verdi.

Atatürk Kültür Merkezindeki konserde Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu sanatçıları ve Edirne Belediyesi Türk Sanat Müziği korosu sahne aldı.

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