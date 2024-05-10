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        Edirne Yerel Tarih Grubunca "Halk konseri" düzenlendi

        Edirne Yerel Tarih Grubunca halk konseri gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2024 - 09:17 Güncelleme: 10.05.2024 - 09:17
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        Edirne Yerel Tarih Grubunca "Halk konseri" düzenlendi
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        Edirne Yerel Tarih Grubunca halk konseri gerçekleştirildi.

        Atatürk Kültür Merkezindeki konserde Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu sanatçıları ve Edirne Belediyesi Türk Sanat Müziği korosu sahne aldı.

        Konserde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdiği türküler ve oyun havaları sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

        Edirne Yerel Tarih Grubu Sözcüsü Şükrü Akıllı, konser öncesi yaptığı konuşmada Rumeli ve Balkan kültürleri hakkında bilgi verdi.

        Programda unutulmaya yüz tutmuş Rumeli, Balkan ve Edirne türkülerinin hikayelerini paylaşacaklarını belirten Akıllı, "Edirne Yerel Tarih Grubu olarak 22 yıldır halkımızı Edirne tarihi, kültürü ve değerleri konusunda uzman kişilerin sunumlarıyla her ayki toplantılarda aydınlatmaya çalışıyoruz." dedi.

        Konsere Edirne Yerel Tarih Grubu Başkanı Güngör Mazlum ve sanatseverler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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