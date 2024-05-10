Trakya'da AK Partili kadınlar Filistinli anneler için toplandı

Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nde AK Partili kadınlar, Anneler Günü öncesi İsrail'in Gazze'ye saldırılarında yaşam hakları ellerinden alınan annelerin durumuna dikkati çekti.

Edirne'de, "Gazze'de her gün 37'si anne, 63 kadın ölüyor" yazılı pankart taşıyan kadınlar, Saraçlar Caddesi'nde bir araya geldi.

AK Parti Edirne Kadın Kolları Başkanı Nergiz İnce, burada yaptığı açıklamada, Gazze'ye düzenlenen saldırılarda 34 bin 683 kişi öldüğünü, Birleşmiş Milletler raporuna göre ölenlerden 9 bininin kadın olduğunu belirtti.

Gazze'de günde 63 kadın öldüğünü ve bunların 37’sinin ise anne olduğunu ifade eden İnce, şunları kaydetti:

"Gazze’deki her 5 kadından 4’ü, aile bireylerinden en az birinin üst üste iki öğün yiyemediğini ifade ediyor. Çocuklar, annelerinin gözü önünde eriyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş milletler ve pek çok uluslararası platformda haykırdığı gibi 'savaşın da bir ahlakı, hukuku vardır. Sivillerin hedef alındığı saldırıyı haklı gösterecek tek bir neden dahi olamaz.

Sayın Cumhurbaşkanı'mız ve hanımefendinin çocuk ve kadınlar başta olmak üzere sivilleri korumak için yaptığı pek çok girişim tüm dünyaya örnek oluyor. Hamas’ın ateşkes masasına oturmayı kabul etmesi gelecek için bir umuttur. Ancak çağrıya rağmen özellikle Gazze ve Refah’ta artarak devam eden saldırılar İsrail’in niyetini ortaya koymuştur. "