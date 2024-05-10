Edirne Belediye Başkanı Akın annelerin gününü kutladı

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Akın, mesajında, hayattaki en değerli ve özel varlıkların anneler olduğunu belirtti.

Annelerin sevgi, fedakarlık ve sabırla evlatlarını büyütüp yetiştiren, hayatlarına yön veren hazineler olduğunu ifade eden Akın, şunları kaydetti:

"Evlatlarını en iyi şekilde yetiştirmek için her türlü fedakarlığı göze alan ve onların mutluluğu için var gücüyle çalışan annelerimizin hakkını ödeyemeyiz. Onların sevgisi, hayatlarımızı anlamlandıran en güçlü bağlardan biridir. Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün açtığı yolda ve bilimin ışığında yetiştirdikleri nesiller ile aydınlık geleceğimizi şekillendiren tüm annelerimize minnettarız. Onların şefkati ve rehberliğiyle büyüyen nesiller, ülkemizin daha da aydınlık yarınlara ilerlemesine vesile olacaktır.