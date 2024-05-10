Edirne Valisi Sezer, Keşan'da ziyaretlerde bulundu

Ziyaretlerinde Vali Sezer'e Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz ve il protokolü de eşlik etti.

Vali Sezer kalp krizi sonucu şehit olan Astsubay Kıdemli Başçavuş İbrahim Dönmez’in ailesini ziyaret ederek başsağlığı diledi.

Ailelerle tek tek ilgilenerek sohbet eden Sezer, şehitlerin emaneti kıymetli ailelerin her zaman yanlarında olduklarını belirtti.

Vali Yunus Sezer, Keşan General Kazım Karabekir Kışlası'nda şehit aileleri, gaziler ve Mehmetçiklerle bir araya geldi.

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