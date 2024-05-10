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        Edirne Valisi Sezer, Keşan'da ziyaretlerde bulundu

        Edirne Valisi Yunus Sezer, Keşan ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2024 - 15:30 Güncelleme: 10.05.2024 - 15:30
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        Edirne Valisi Sezer, Keşan'da ziyaretlerde bulundu
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        Edirne Valisi Yunus Sezer, Keşan ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

        Sezer, Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan'ı ziyaret etti, görevinde başarı diledi.

        Vali Yunus Sezer, Keşan General Kazım Karabekir Kışlası'nda şehit aileleri, gaziler ve Mehmetçiklerle bir araya geldi.

        Ailelerle tek tek ilgilenerek sohbet eden Sezer, şehitlerin emaneti kıymetli ailelerin her zaman yanlarında olduklarını belirtti.

        Vali Sezer kalp krizi sonucu şehit olan Astsubay Kıdemli Başçavuş İbrahim Dönmez’in ailesini ziyaret ederek başsağlığı diledi.

        Ziyaretlerinde Vali Sezer'e Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz ve il protokolü de eşlik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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