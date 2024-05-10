Düzkantar özel gereksinimli bireylerde ve olağan gelişim gösteren çocuklarda cinsel gelişim, cinsel eğitimin zamanlaması ve tacizden korunma konularında önemli bilgiler aktardı.

Öğrencilerden Berfin Balık'ın sunuculuğunu yaptığı etkinlik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Mehmet Yavuz ve Dekan Yardımcısı Dr. Erhan Vatansever'in açılış konuşmalarıyla devam etti.

Trakya Üniversitesi (TÜ) Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümünce "Özel gereksinimli bireylerde ve olağan gelişim gösteren çocuklarda cinsel gelişim, mahremiyet eğitimi ve tacizden korunma becerilerinin öğretilmesi" eğitimi düzenlendi.

Vakıflar Genel Müdürlüğünün kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla Eski Cami'deki mevlitte Vakıf Haftası ve vakfiyelerdeki hayır şartları münasebetiyle vakıf kuranlar ve Türk büyüklerine dua edildi.

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