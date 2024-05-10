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        Edirne'den kısa kısa

        Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğünce, Vakıf Haftası dolayısıyla mevlit okutuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2024 - 16:07 Güncelleme: 10.05.2024 - 16:07
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        Edirne'den kısa kısa
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        Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğünce, Vakıf Haftası dolayısıyla mevlit okutuldu.

        Vakıflar Genel Müdürlüğünün kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla Eski Cami'deki mevlitte Vakıf Haftası ve vakfiyelerdeki hayır şartları münasebetiyle vakıf kuranlar ve Türk büyüklerine dua edildi.

        Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Saraç ve vatandaşların katıldığı mevlitte cami çıkışında vatandaşlara lokum ikram edildi.

        - TÜ'de eğitim düzenlendi

        Trakya Üniversitesi (TÜ) Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümünce "Özel gereksinimli bireylerde ve olağan gelişim gösteren çocuklarda cinsel gelişim, mahremiyet eğitimi ve tacizden korunma becerilerinin öğretilmesi" eğitimi düzenlendi.

        Mehmet Akif Ersoy Konferans Salonu'nda düzenlenen eğitim İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

        Öğrencilerden Berfin Balık'ın sunuculuğunu yaptığı etkinlik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Mehmet Yavuz ve Dekan Yardımcısı Dr. Erhan Vatansever'in açılış konuşmalarıyla devam etti.

        Eğitimde katılımcılara Anadolu Üniversitesinden Doç. Dr. Ayten Düzkantar bilgi verdi.

        Düzkantar özel gereksinimli bireylerde ve olağan gelişim gösteren çocuklarda cinsel gelişim, cinsel eğitimin zamanlaması ve tacizden korunma konularında önemli bilgiler aktardı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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