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        Türkiye'nin kuzey batısında gölgede kalmış turizm alanı Saros Körfezi'ne ilgi artırılacak

        Edirne Valisi Yunus Sezer, Saros Körfezi'nin, yapılacak hamlelerle turizmde yıldızlaşacağını belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2024 - 17:16 Güncelleme: 10.05.2024 - 17:16
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        Türkiye'nin kuzey batısında gölgede kalmış turizm alanı Saros Körfezi'ne ilgi artırılacak
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        Edirne Valisi Yunus Sezer, Saros Körfezi'nin, yapılacak hamlelerle turizmde yıldızlaşacağını belirtti.

        Sezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, hazırlanan turizm master planının iyi bir şekilde işletilmesiyle bölgenin turizmden alacağı payı katlayacağını söyledi.

        Kara yolunun düzenlenmesi başta olmak üzere pek çok yatırımın bölgenin cazibe merkezi olması için yapıldığını ifade eden Sezer, şunları kaydetti:

        "Enez - Keşan kara yolunun ihalesi yapıldı. Bugün, yarın başlayacaklar. Yolla birlikte burada büyük bir köprü yapılacak. Bu bölgeye yazın 400-500 bin nüfus geliyor. Bizim ana yolla sahil arasındaki yolları da hızlı bir şekilde iyileştirmemiz ve yeniden yapmamız lazım. Bu bölge, Türkiye'nin parlayan bir yıldızı olacak. Eğer şu master planını biz düzgün bir şekilde işletebilirsek, yerine getirebilirsek, adam akıllı tesislerle, altyapıyla burayı bezeyebilirsek Keşan hattı, dediğim gibi Türkiye'nin en güzide yeri olacak.

        Yani arkadaşlarımız şimdi 200 kilometrelik mavi yeşil yol şeridine çalışıyorlar. İnsanlar kış ve yaz buraya gelsinler, bisiklet yoluyla, yaya yoluyla araç yoluyla sahil yoluna 200 yüz kilometre bandını Türkiye'nin en güzel yolu olarak yapalım. Büyük işlere talip olalım, küçük işleri zaten hallederiz inşallah."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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