Türkiye'nin kuzey batısında gölgede kalmış turizm alanı Saros Körfezi'ne ilgi artırılacak

Edirne Valisi Yunus Sezer, Saros Körfezi'nin, yapılacak hamlelerle turizmde yıldızlaşacağını belirtti.

Sezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, hazırlanan turizm master planının iyi bir şekilde işletilmesiyle bölgenin turizmden alacağı payı katlayacağını söyledi.

Kara yolunun düzenlenmesi başta olmak üzere pek çok yatırımın bölgenin cazibe merkezi olması için yapıldığını ifade eden Sezer, şunları kaydetti:

"Enez - Keşan kara yolunun ihalesi yapıldı. Bugün, yarın başlayacaklar. Yolla birlikte burada büyük bir köprü yapılacak. Bu bölgeye yazın 400-500 bin nüfus geliyor. Bizim ana yolla sahil arasındaki yolları da hızlı bir şekilde iyileştirmemiz ve yeniden yapmamız lazım. Bu bölge, Türkiye'nin parlayan bir yıldızı olacak. Eğer şu master planını biz düzgün bir şekilde işletebilirsek, yerine getirebilirsek, adam akıllı tesislerle, altyapıyla burayı bezeyebilirsek Keşan hattı, dediğim gibi Türkiye'nin en güzide yeri olacak.