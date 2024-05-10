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        Edirne'de 6 düzensiz göçmen yakalandı

        Edirne'de düzenlenen operasyonda 6 düzensiz göçmen yakalanırken, 1 ton 440 kilogram kum midyesi ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2024 - 20:26 Güncelleme: 10.05.2024 - 20:26
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        Edirne'de 6 düzensiz göçmen yakalandı
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        Edirne'de düzenlenen operasyonda 6 düzensiz göçmen yakalanırken, 1 ton 440 kilogram kum midyesi ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, il merkezinde bir ev ve araçta arama yaptı.

        Evde yapılan aramada 6 düzensiz göçmen yakalandı, tekne motoru, şişme bot ve kürek, araçta yapılan aramada da 90 çuval içinde 1 ton 440 kilogram kum midyesi ele geçirildi.

        Şüpheliler U.T. ve M.T'ye 1 milyon 49 bin 920 lira idari para cezası kesildi, U.T. ayrıca "göçmen kaçakçılığı" iddiasıyla gözaltına alındı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen midyeler denize bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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