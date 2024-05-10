Edirne'de 6 düzensiz göçmen yakalandı
Edirne'de düzenlenen operasyonda 6 düzensiz göçmen yakalanırken, 1 ton 440 kilogram kum midyesi ele geçirildi.
Edirne'de düzenlenen operasyonda 6 düzensiz göçmen yakalanırken, 1 ton 440 kilogram kum midyesi ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, il merkezinde bir ev ve araçta arama yaptı.
Evde yapılan aramada 6 düzensiz göçmen yakalandı, tekne motoru, şişme bot ve kürek, araçta yapılan aramada da 90 çuval içinde 1 ton 440 kilogram kum midyesi ele geçirildi.
Şüpheliler U.T. ve M.T'ye 1 milyon 49 bin 920 lira idari para cezası kesildi, U.T. ayrıca "göçmen kaçakçılığı" iddiasıyla gözaltına alındı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen midyeler denize bırakıldı.
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