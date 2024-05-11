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        Edirne Valisi Sezer Keşan'da muhtarlarla bir araya geldi

        Edirne Valisi Yunus Sezer, Keşan'ın Erikli köyünde muhtarlarla bir araya geldi, devam eden projeler hakkında bilgi aldı, muhtarların taleplerini dinledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2024 - 09:08 Güncelleme: 11.05.2024 - 09:08
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        Edirne Valisi Sezer Keşan'da muhtarlarla bir araya geldi
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        Edirne Valisi Yunus Sezer, Keşan'ın Erikli köyünde muhtarlarla bir araya geldi, devam eden projeler hakkında bilgi aldı, muhtarların taleplerini dinledi.

        Toplantının ardından açıklama yapan Sezer, içme suyuyla ilgili hiçbir köyün sıkıntı çekmemesini istediklerini belirtti.

        İçme suyunun insani bir konu olduğunu söyleyen Sezer, "Onunla ilgili eksikleri olanlar varsa iletsinler. Bunda maliyete bakmayacağız. Vatandaşımız sağlıklı ve düzenli su içsin köylerimizde." dedi.

        Sezer, DSİ'nin tarımsal sulamayla ilgili büyük projeler yaptığını dile getirdi.

        Hem Keşan'da hem de diğer ilçelerde yarım kalan işlerin birçoğunun tamamlandığını ifade eden Sezer, "Yapılmayan ihaleleri yaptılar, onlara başlayacaklar. İnşallah bu süreci de hızlı bir şekilde birebir takiple tamamlayacağız. Sulamayla ilgili, mevcut sulama sistemlerinin yapılması, iyileştirilmesi kapalı hale getirilmesiyle ilgili süreci de hızlı bir şekilde devam ettireceğiz. Bir diğer konumuz da mevcut içme suyu şebekelerinin güneş enerjisi sistemine bağlanması." diye konuştu.

        Sezer, yeni yıla kadar köylerde 200 kilometre yolu sıcak asfaltla kaplama hedefine ulaşacaklarını belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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