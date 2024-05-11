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        Edirne'de "Rodop - Bir Dağ Silsilesi" adlı fotoğraf sergisi açıldı

        Edirne'de "Rodop - Bir Dağ Silsilesi" adlı fotoğraf sergisi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2024 - 09:13 Güncelleme: 11.05.2024 - 09:13
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        Edirne'de "Rodop - Bir Dağ Silsilesi" adlı fotoğraf sergisi açıldı
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        Edirne'de "Rodop - Bir Dağ Silsilesi" adlı fotoğraf sergisi açıldı.

        Edirne Fotoğraf Sanatı Derneği (EFOD) ve Yunanistan Dedeağaç Trakya yaratıcı Fotoğrafçılık Merkezi arasında yapılan kültürel iş birliği protokolü çerçevesinde Edirne Ticaret ve Sanayi Odasında açılan sergide 15 fotoğrafçının Bulgaristan ve Yunanistan'da çektiği fotoğraflar yer aldı.

        CHP Edirne Milletvekili Baran Yazgan sergi öncesi düzenlenen programda yaptığı konuşmada organizasyonun düzenlenmesinde emeği olan herkese teşekkür etti.

        Etkinliğin sadece bir fotoğraf sergisi olarak düşünülmemesi gerektiğini vurgulayan Yazgan, "Halkların ortak kültürleri, yaşamları, hayatları bunların hepsini yansıtması açısından serginin önemli olduğunu düşünüyorum." dedi.

        Yunanistan Edirne Konsolosu Aris Radiopoulos ise EFOD ve Trakya Yaratıcı Fotoğrafçılık Merkezi üyelerinin yaptığı çalışmaları yakından takip ettiğini belirtti.

        Sergideki fotoğrafların insanları efsunlu bir yolculuğa çıkardığını ifade eden Radiopoulos, "Bence bir sanat eserinin değeri bizi ilgilendirip, ilgilendirmediğiyle, hayattaki farklı çıkış noktalarımıza, kültürümüze, yaşımıza rağmen her birimize ayrı ayrı dokunup dokunmadığıyla ölçülür. Sıradağlar dünyasını konu alan bir serginin görüntülerinin kendi dünyamdan bir mıknatıs gibi çektiğini itiraf etmeliyim." dedi.

        Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu ise serginin açılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

        EFOD Başkanı Serdar İyiyiz ise bu tarz etkinliklerin Yunanistan ve Türkiye'nin turizmine katkı sağladığı gibi iki ülkenin kardeşlik ve dostluk ilişkilerini de daha ileriye götüreceğini söyledi.

        Trakya Yaratıcı Fotoğrafçılık Merkezi Başkanı Dimosthenis Karageorgiou merkez üyesi 15 fotoğrafçının çok güzel bir çalışma ortaya koyduklarını belirtti.

        Konuşmaların ardından serginin açılışı yapıldı.

        Katılımcılar sergiyi gezerek fotoğraf sanatçılarından bilgi aldı.Sergi bir hafta gezilebilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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